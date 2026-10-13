Après le « scandale » de la Coupe du Golfe, l'Irak tranche sur l'avenir d'Arnold

La Fédération irakienne de football a tranché sur l'avenir de l'Australien Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak, en décidant de lui renouveler sa confiance et de lui accorder des prérogatives techniques et administratives absolues, lors de la réunion du bureau exécutif tenue hier lundi sous la présidence de Younis Mahmoud, en vue des échéances à venir, au premier rang desquelles la phase finale de la Coupe d'Asie 2027 en Arabie saoudite.

Ahmed Al-Moussaoui, membre du bureau exécutif de la Fédération irakienne, a confirmé lors d'une conférence de presse que la décision avait été prise à l'unanimité des membres, soulignant l'attachement de la fédération au maintien d'Arnold à la tête du staff technique, avec la mise à disposition du soutien nécessaire pour garantir une préparation optimale de la sélection pour le tournoi continental.

Al-Moussaoui a insisté sur le fait que la fédération s'emploiera à lever les obstacles devant la sélection et le staff technique, en fournissant les moyens financiers et le soutien logistique, et en créant les conditions propices pour répondre aux attentes du public irakien et afficher un niveau digne du statut du football irakien.

Cette décision s'inscrit dans la volonté de la fédération de préserver la stabilité technique, après qu'Arnold a pris les rênes de la sélection irakienne en mai 2025 et l'a conduite à la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026, ce qui a renforcé sa position pour diriger la prochaine étape.

La sélection irakienne se prépare à disputer la Coupe d'Asie 2027, le tirage au sort l'ayant placée dans le groupe 4 aux côtés de l'Australie, du Tadjikistan et de Singapour, un groupe qui réserve à Arnold une confrontation particulière face à son pays, l'Australie.

Rappelons que la sélection irakienne avait fait ses adieux à la Coupe du Golfe arabique « Khaleeji 27 » dès la phase de groupes, avec seulement 4 points au compteur.