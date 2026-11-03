Dans une démarche imposée par les changements successifs du calendrier footballistique asiatique, la Ligue saoudienne de football professionnel a décidé de reporter les matchs de la treizième journée de la compétition, en vue de réorganiser le calendrier des journées restantes de la saison, de manière à garantir l'équilibre entre les dates des matchs et les périodes de repos et de récupération réservées aux joueurs.

La Ligue a précisé que cette décision s'inscrit dans le cadre d'une révision globale du calendrier de la compétition, à la lumière des évolutions liées au calendrier sportif, et de sa volonté de dégager une marge de temps supplémentaire permettant une meilleure redistribution des matchs et d'atteindre l'équilibre souhaité dans le rythme des compétitions au cours de la période à venir.

Dans ce contexte, la Ligue prévoit de tenir un atelier de travail avec les clubs afin de discuter de la nouvelle proposition de calendrier des matchs et d'examiner les considérations liées au calendrier de la compétition, tout en recueillant les points de vue et les suggestions des clubs, dans le but de parvenir à la meilleure formule possible pour la programmation des journées restantes de la saison.

La Ligue a assuré qu'elle annoncera les nouvelles dates des matchs de la treizième journée, ainsi que la répartition actualisée du reste des journées, selon le mécanisme d'annonce approuvé, et ce après l'achèvement de la révision, la coordination avec les parties concernées et l'adoption du nouveau calendrier.

La décision de report intervient à la suite de l'annonce faite par la Confédération asiatique de football, mardi, concernant la reprogrammation de la Coupe d'Asie 2027, organisée par l'Arabie saoudite, après qu'il a été décidé de déplacer sa tenue de la période précédemment fixée entre le 7 janvier et le 5 février 2027 au mois de décembre de la même année.

Ce changement est de nature à offrir aux responsables des compétitions nationales une marge supplémentaire pour réorganiser les dates des compétitions, ce qui a conduit la Ligue saoudienne à revoir le calendrier de la saison et à reporter la treizième journée, afin de s'aligner sur les nouvelles évolutions de l'agenda du football asiatique.