Après le quadruplé en Asie : Diaby enflamme les supporters d'Al-Ittihad

Le Français Moussa Diaby, la star d'Al-Ittihad, a déclenché une vive polémique dans les coulisses du club en publiant de façon inattendue une photo il y a quelques heures.

Al-Ittihad se prépare à affronter Al-Khaleej samedi prochain en soirée, dans le cadre de la première journée du championnat de la Roshn Saudi League.

La photo publiée par Diaby sur son compte officiel Instagram a ouvert la porte aux interrogations parmi les supporters d'Al-Ittihad, après que le joueur est apparu dans un lieu qui semble se situer en dehors du Royaume, ce qui a suscité l'étonnement de certains, notamment à l'approche du premier match de l'équipe lors de la nouvelle saison.

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Cette agitation intervient à un moment où Diaby avait déjà commencé à regagner la confiance des supporters d'Al-Ittihad, après avoir affiché de belles performances durant la période de préparation, avant de poursuivre ses prestations remarquées face au club émirati d'Al-Jazira lors des barrages de l'AFC Champions League Elite.

L'ailier français avait été l'un des éléments les plus en vue dans la large victoire d'Al-Ittihad face à Al-Jazira sur le score de 4-1, s'attirant de nombreux éloges de la part des supporters, après avoir montré des signes de progrès par rapport aux prestations qu'il avait livrées la saison dernière.

Il convient de rappeler que Diaby avait fait l'objet de fortes critiques la saison dernière, en raison de la baisse de son niveau et de son incapacité à apporter le plus attendu, au point que certaines voix parmi les supporters avaient réclamé son départ des rangs de l'équipe, avant que le joueur ne parvienne à changer relativement l'image ces derniers temps.