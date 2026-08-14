Le cerveau du club saoudien d'Al-Ahli est proche d'être remercié, avec le début de la nouvelle saison footballistique 2026-2027, devenant ainsi le troisième partant de l'organigramme du club en moins d'un mois.

Le journal saoudien « Al-Yaum » a indiqué que la direction d'Al-Ahli s'oriente vers le limogeage du Portugais Rui Pedro, le directeur sportif du club, au cours de la période à venir.

Rui Pedro occupait le poste de directeur sportif d'Al-Ahli depuis octobre dernier, et il était le responsable des transferts de l'équipe lors des deux dernières périodes de mercato, hivernale et estivale.

Le départ de Rui Pedro portera un coup fatal à l'organigramme d'Al-Ahli, d'autant plus qu'il sera le troisième partant, après l'ancien président Khaled Al-Ghamdi et l'entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Al-Ghamdi a décidé de quitter son poste de président d'Al-Ahli après 3 années passées sur son siège, pour se présenter à la présidence de la Fédération saoudienne. C'est la même durée après laquelle Jaissle est parti pour diriger le club anglais de Newcastle United.

Al-Ahli a également connu de grands changements sur le plan sportif, qui ont commencé par le départ de l'ailier algérien Riyad Mahrez et du milieu de terrain ivoirien Franck Kessié, en plus du prêt de 5 joueurs issus des jeunes talents montants.

Il convient de rappeler qu'Al-Ahli a entamé son parcours en Saudi Pro League avant-hier jeudi, par une victoire face à Al-Diriyah sur le score d'un but à zéro, inscrit par le milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan, arrivé du club russe du Krasnodar.