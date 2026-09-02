Le Néerlandais Marino Pusic, directeur technique d'Al-Ahli, a arrêté son choix sur le joueur qui remplacera le Turc Merih Demiral lors du prochain match contre Al-Riyadh, après l'expulsion dont il a fait l'objet lors du Clasico face au rival traditionnel Al-Hilal.

Al-Ahli s'est incliné face à Al-Hilal sur le score de 3-0, hier mardi, au Kingdom Arena, dans un match reporté de la troisième journée de la Roshn Saudi League.

Le match a été marqué par l'expulsion de Merih Demiral à la fin de la première mi-temps, en raison d'un deuxième carton jaune, après une intervention sur le Néerlandais Crysencio Summerville, ailier d'Al-Hilal.

Selon le journal saoudien « Arriyadiyah », Pusic s'oriente vers la titularisation du défenseur saoudien Rayan Hamed dans le onze de départ lors du prochain match contre Al-Riyadh, afin de compenser l'absence de Demiral.

Al-Ahli reçoit Al-Riyadh vendredi prochain, au stade de la Cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre de la cinquième journée de la Roshn Saudi League.

Le journal a précisé que l'entraîneur néerlandais prendra sa décision finale concernant le joueur qui succédera au défenseur turc, aux côtés du Brésilien Roger Ibañez, après le dernier entraînement que l'équipe disputera demain jeudi soir.

Rappelons que Pusic avait déjà fait entrer Rayan Hamed lors de la seconde mi-temps du match contre Al-Hilal, pour remplacer Demiral en charnière centrale, mais il n'a pas réussi à protéger la cage de son équipe qui a encaissé le troisième but par l'intermédiaire de l'attaquant anglais Ollie Watkins.