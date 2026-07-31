Le Paris Saint-Germain poursuit son activité intense sur le marché des transferts estival, en ouvrant des négociations officielles avec l'Ajax Amsterdam pour s'attacher les services du prometteur ailier Mika Godts, une démarche visant à renforcer le secteur offensif du club parisien après avoir bouclé le transfert du Norvégien Magnus Akliouche pour 50 millions d'euros.

Le journaliste italien spécialiste des transferts Fabrizio Romano a rapporté que la direction du club parisien a d'ores et déjà pris contact avec l'Ajax Amsterdam et que des négociations sont actuellement en cours entre les deux parties afin de parvenir à un accord au sujet du transfert de l'ailier belge de 21 ans, auteur d'une saison exceptionnelle avec 17 buts inscrits et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues.

Godts accepte les conditions parisiennes

Dans un développement notable, le Paris Saint-Germain a pris un premier contact avec le joueur lui-même, le conseiller sportif du club Luis Campos s'étant entretenu avec Godts lors de discussions qualifiées de « très fructueuses ».

L'ailier belge a exprimé sa vive admiration pour le projet sportif présenté par Campos et affiché sa volonté claire de rejoindre les rangs du club parisien, ce qui offre à la direction du Paris Saint-Germain un avantage considérable dans les négociations avec l'Ajax.

L'Ajax face au désir de départ du joueur

Alors que l'Ajax espérait conserver son jeune talent prometteur, le club néerlandais est désormais parfaitement conscient de la volonté de Godts de rejoindre la capitale française, ce qui place la direction du club néerlandais dans une position délicate lors des négociations actuellement en cours entre les deux parties pour parvenir à un accord définitif.

Le Paris Saint-Germain pourrait s'assurer rapidement d'un renfort offensif prometteur en cas de succès des négociations, notamment compte tenu des incertitudes entourant l'avenir de l'ailier français Bradley Barcola, ciblé par plusieurs clubs géants de la Premier League.

Une alternative à Diomandé, en route pour le Real Madrid

L'intérêt du Paris Saint-Germain pour Godts intervient après qu'il n'a pu recruter l'ailier ivoirien Yann Diomandé, dont le nom a beaucoup circulé ces derniers jours comme cible du club parisien, mais qui devrait finalement rejoindre le Real Madrid.

Le club parisien avait un besoin pressant de renforcer le poste d'ailier, poursuivant ainsi ses efforts pour construire une équipe capable de rivaliser pour tous les titres nationaux et continentaux après son sacre en Ligue des champions la saison dernière.