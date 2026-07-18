La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé l’équipe d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) qui officiera lors de la finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine.

Pour cette finale très attendue, qui se tiendra dimanche soir au stade MetLife de New Jersey, l’équipe VAR comprend un représentant arabe : le Qatari Khamis Al-Marri, 41 ans, dans le rôle d’assistant vidéo.

Selon la FIFA, l’équipe est menée par l’Allemand Bastian Dankert (arbitre assistant vidéo), assisté du Colombien Nicolás Gallo et du Qatari Khamis Al-Marri.

La Fédération qatarienne de football a salué la participation d’Al-Marri à la finale de la Coupe du monde, en lui souhaitant bonne chance.

Vendredi dernier, l’instance avait déjà dévoilé l’équipe d’arbitrage de la rencontre, dont fait partie un duo jordanien.

L’équipe d’arbitrage sur le terrain sera dirigée par le Slovène Slavko Vinčič (arbitre central), assisté des Slovènes Tomaž Klančnik et Andraž Kovačič (arbitres assistants), l’Jordanien Adham Makhadmeh (quatrième arbitre) et son compatriote Mohammed Al-Kallaf (arbitre assistant de réserve).