La tristesse s'est abattue sur les terrains de football espagnols durant le week-end, après le décès de l'attaquant Jesús de Miguel à l'âge de 30 ans, dans une tragédie dont l'écho s'est propagé des compétitions de la Liga jusqu'aux matchs amateurs, au milieu d'une vaste vague de condoléances et d'hommages au disparu avec l'observation d'une minute de silence avant le coup d'envoi des rencontres, tandis que le gardien d'Andorre, Jesús Owono, fait face aux conséquences de l'incident en attendant l'exécution de la sanction prononcée à son encontre.

Le site « Foot Mercato » a révélé qu'Owono, âgé de 25 ans, traverse une crise psychologique aiguë depuis l'incident, au point qu'il envisage de mettre un terme à sa carrière de footballeur, étant devenu incapable d'imaginer un retour à la pratique du football dans les circonstances qu'il traverse.

Selon le site, le gardien d'Andorre passe la plus grande partie de son temps à son domicile en compagnie de sa famille, avec le suivi et le soutien de spécialistes en psychologie et des membres du staff technique et administratif de son club, dans une tentative de l'aider à surmonter cette période difficile.

Le journal a indiqué que les conséquences de l'incident ont laissé une profonde empreinte sur le joueur, désormais hésitant quant à un retour sur les terrains, d'autant plus qu'il est conscient des réactions hostiles et de l'accueil auquel il pourrait être confronté de la part des supporters lors de la reprise de sa participation aux matchs.

Ces développements interviennent alors que le football espagnol vit encore dans la tristesse après la disparition de Jesús de Miguel, les matchs des différentes divisions et compétitions s'étant transformés en occasions de rendre hommage à sa mémoire, dans un tableau qui a reflété l'ampleur de l'émotion suscitée par sa disparition.