Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont formé un duel historique pendant près de deux décennies. Lequel des deux domine l'autre dans les confrontations directes ?

Cristiano Ronaldo a tenu à adresser un message de reconnaissance à Messi, ce mercredi, après l'annonce par la star argentine de la fin de son parcours avec la sélection de son pays, après de longues années passées à porter le maillot de l'« Albiceleste ».

Ronaldo a souligné que la rivalité qui l'a opposé à Messi pendant des années n'a pas empêché le respect mutuel entre deux des plus grandes stars du football moderne, ce qui s'est manifesté à nouveau dans le message de la star portugaise au capitaine de l'Argentine.

Ronaldo a écrit en commentaire de la publication de Messi, dans laquelle ce dernier a annoncé ses adieux à la sélection argentine via son compte Instagram : « Leo, de longues années à défendre ton pays, et une histoire qui restera à jamais. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l'Argentine. Une accolade. »

Une rivalité historique qui n'a pas empêché le respect

Les noms de Ronaldo et de Messi ont été associés à l'un des plus célèbres duels individuels de l'histoire du football, en particulier durant leur période en Liga avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Malgré la rivalité acharnée entre eux, les deux stars sont apparues à plus d'une reprise en train d'échanger des marques de respect, que ce soit lors des cérémonies de remise de prix ou dans leurs déclarations médiatiques, et ils ont également partagé des moments amicaux en dehors du terrain.

Il n'était donc pas étonnant que Ronaldo tienne à saluer Messi au moment de ses adieux à la sélection argentine.

37 confrontations entre Messi et Ronaldo

Au cours de leur carrière, Messi et Ronaldo se sont rencontrés lors de 37 matches, dont 36 confrontations officielles et un match amical ayant opposé une sélection de stars du championnat saoudien au Paris Saint-Germain, selon les statistiques du journal espagnol « Marca ».

Le match amical s'est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain 5-4, Ronaldo ayant inscrit deux buts, tandis que Messi en a marqué un.

Dans les confrontations officielles, Ronaldo a inscrit 21 buts, contre 22 buts pour Messi.

Messi s'est imposé lors de 16 matches, contre 11 victoires pour Ronaldo, tandis que 9 confrontations se sont terminées par un match nul.

Leurs confrontations officielles se sont réparties entre 18 matches en Liga, 6 matches en Ligue des champions, 5 matches en Coupe du Roi, 5 matches en Supercoupe d'Espagne, auxquels s'ajoutent deux matches amicaux au niveau des sélections.

Les confrontations officielles entre Ronaldo et Messi se sont déroulées comme suit :

23 avril 2008 : FC Barcelone 0-0 Manchester United, demi-finale de la Ligue des champions.

29 avril 2008 : Manchester United 1-0 FC Barcelone, demi-finale de la Ligue des champions.

27 mai 2009 : FC Barcelone 2-0 Manchester United, finale de la Ligue des champions, Messi a marqué le deuxième but.

29 novembre 2009 : FC Barcelone 1-0 Real Madrid, Liga.

10 avril 2010 : Real Madrid 0-2 FC Barcelone, Liga, Messi a marqué le deuxième but.

29 novembre 2010 : FC Barcelone 5-0 Real Madrid, Liga.

9 février 2011 : Portugal 1-2 Argentine, match amical, Messi et Ronaldo ont marqué.

16 avril 2011 : Real Madrid 1-1 FC Barcelone, Liga, Messi et Ronaldo ont marqué.

20 avril 2011 : FC Barcelone 0-1 Real Madrid, finale de la Coupe du Roi, Ronaldo a marqué le but de la victoire durant la prolongation.

27 avril 2011 : Real Madrid 0-2 FC Barcelone, demi-finale aller de la Ligue des champions, Messi a marqué les deux buts.

3 mai 2011 : FC Barcelone 1-1 Real Madrid, demi-finale retour de la Ligue des champions.

14 août 2011 : Real Madrid 2-2 FC Barcelone, Supercoupe d'Espagne aller, Messi a marqué un but.

17 août 2011 : FC Barcelone 3-2 Real Madrid, Supercoupe d'Espagne retour, Ronaldo a marqué un but et Messi deux buts.

10 décembre 2011 : Real Madrid 1-3 FC Barcelone, Liga.

18 janvier 2012 : Real Madrid 1-2 FC Barcelone, quart de finale aller de la Coupe du Roi, Ronaldo a marqué.

25 janvier 2012 : FC Barcelone 2-2 Real Madrid, quart de finale retour de la Coupe du Roi, Ronaldo a marqué.

21 avril 2012 : FC Barcelone 1-2 Real Madrid, Liga, Ronaldo a marqué le but de la victoire.

23 août 2012 : FC Barcelone 3-2 Real Madrid, Supercoupe d'Espagne aller, Ronaldo et Messi ont marqué.

29 août 2012 : Real Madrid 2-1 FC Barcelone, Supercoupe d'Espagne retour, Ronaldo et Messi ont marqué.

7 octobre 2012 : FC Barcelone 2-2 Real Madrid, Liga, Ronaldo a marqué deux buts et Messi deux buts.

30 janvier 2013 : Real Madrid 1-1 FC Barcelone, demi-finale aller de la Coupe du Roi.

26 février 2013 : FC Barcelone 1-3 Real Madrid, demi-finale retour de la Coupe du Roi, Ronaldo a marqué deux buts.

2 mars 2013 : Real Madrid 2-1 FC Barcelone, Liga, Messi a marqué le but du FC Barcelone.

26 octobre 2013 : FC Barcelone 2-1 Real Madrid, Liga.

23 mars 2014 : Real Madrid 3-4 FC Barcelone, Liga, Messi a marqué trois buts contre un but pour Ronaldo.

25 octobre 2014 : Real Madrid 3-1 FC Barcelone, Liga, Ronaldo a marqué.

18 novembre 2014 : Argentine 0-1 Portugal, match amical entre les deux sélections.

22 mars 2015 : FC Barcelone 2-1 Real Madrid, Liga, Ronaldo a marqué.

21 novembre 2015 : Real Madrid 0-4 FC Barcelone, Liga.

2 avril 2016 : FC Barcelone 1-2 Real Madrid, Liga, Ronaldo a marqué le but de la victoire.

3 décembre 2016 : FC Barcelone 1-1 Real Madrid, Liga.

23 avril 2017 : Real Madrid 2-3 FC Barcelone, Liga, Messi a marqué deux buts.

13 août 2017 : FC Barcelone 1-3 Real Madrid, Supercoupe d'Espagne aller, Messi et Ronaldo ont marqué.

23 décembre 2017 : Real Madrid 0-3 FC Barcelone, Liga, Messi a marqué.

6 mai 2018 : FC Barcelone 2-2 Real Madrid, Liga, Ronaldo et Messi ont marqué.

8 décembre 2020 : FC Barcelone 0-3 Juventus, phase de groupes de la Ligue des champions, Ronaldo a marqué deux buts.