Après le départ : Hossam Hassan va-t-il prendre les rênes de la sélection d'Irak ?

La Fédération irakienne de football a révélé la vérité sur les rumeurs circulant au sujet de l'entrée de Hossam Hassan, ancien sélectionneur de l'équipe d'Égypte, dans le cercle des candidats à la direction technique de la sélection irakienne au cours de la période à venir, après son départ du banc de l'Égypte.

Ahmed Al-Moussaoui, membre de la Fédération irakienne de football, a démenti l'existence de la moindre négociation avec Hossam Hassan pour prendre en charge la direction technique de la sélection irakienne, affirmant que ce dossier n'a jamais été évoqué au sein de la fédération.

Al-Moussaoui a déclaré, lors de propos télévisés sur la chaîne « Modern MTI » : « Hossam Hassan n'a refusé aucune discussion le concernant à propos de l'entraînement de la sélection irakienne, car la question ne lui a jamais été soumise, et aucune négociation n'a eu lieu entre la Fédération irakienne et le capitaine Hossam Hassan. »

Le membre de la Fédération irakienne a ajouté : « Il n'y a eu aucune négociation de notre part pour signer avec le capitaine Hossam Hassan, et toutes les informations qui circulent à ce sujet sont dénuées de tout fondement. »

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Ainsi, la Fédération irakienne a catégoriquement démenti l'existence de contacts avec l'entraîneur égyptien, mettant fin aux spéculations qui liaient le nom de Hossam Hassan à la possibilité de vivre une nouvelle expérience sur un banc en dehors de l'Égypte, après la fin de son aventure avec la sélection égyptienne.

Le départ de Hossam Hassan du banc de la sélection égyptienne est intervenu après une aventure entamée en février 2024, marquée par sa réussite à conduire l'Égypte à la qualification pour la Coupe du monde 2026 et à atteindre les huitièmes de finale pour la première fois dans l'histoire des participations de la sélection au Mondial. Malgré la prolongation de son contrat jusqu'en 2030 en septembre dernier, sa mission a pris fin quelques semaines plus tard, avec la nomination d'Ali Maher à la direction technique.

La dernière période du mandat de Hossam Hassan a été marquée par une vive controverse, sur fond de rapports évoquant la tension de sa relation avec certains joueurs, au premier rang desquels Mohamed Salah et Mohamed El-Shenawy, ainsi que la sanction infligée par la Fédération internationale de football à lui et à son frère Ibrahim Hassan, manager de la sélection, à savoir une suspension de 3 matchs en raison des incidents lors de la confrontation contre l'Argentine à la Coupe du monde, en plus de crises familiales qui ont entouré le Doyen.