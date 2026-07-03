La star argentine Enzo Fernández a enflammé les réseaux sociaux avec un message énigmatique accompagné d’un « cœur blanc » et d’un clin d’œil évident, quelques heures avant le match de son équipe nationale contre le Cap-Vert en Coupe du monde, à un moment où les spéculations vont bon train concernant son éventuel transfert au Real Madrid.

Le milieu de terrain de Chelsea a publié sur son compte Instagram un verset de la Bible accompagné d’un cœur blanc et d’un emoji le pointant du doigt, dans lequel il a écrit : « Mon Dieu, tu tiens toujours tes promesses et tu agis toujours avec amour. Tu es toujours proche de ceux qui t’invoquent sincèrement. (Psaume 145, 17-18) ».

Ce message a été diffusé quelques heures après le démenti officiel du Real Madrid concernant toute négociation avec le joueur, et à la suite d’un entretien accordé par son agent, Javier Pastori, à ce journal, au cours duquel il a admis la possibilité d’un départ cet été.

Pour nombre d’observateurs, le timing et la symbolique du « cœur blanc », traditionnellement associé au Real, ne sont pas fortuits. Si le post évite toute mention directe, il est largement interprété comme un clin d’œil à son envie de revêtir la tunique « merengue » à Santiago Bernabéu.

Le milieu de terrain, l’un des joueurs les plus courtisés du mercato, pourrait quitter Chelsea, éliminé des coupes européennes et engagé dans une profonde restructuration sportive. Selon des sources proches du dossier, le club londonien est conscient de la volonté du joueur de relever un nouveau défi, et le Real Madrid demeure en pole position pour l’accueillir.

Ce message énigmatique a ouvert la voie à toutes sortes d’interprétations. Alors que le Real Madrid garde officiellement le silence, il semble qu’Enzo ait décidé de s’exprimer… mais en langage des signes.

https://www.instagram.com/enzojfernandez/?hl=ar