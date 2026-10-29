Des rapports de presse ont révélé la date du retour à la compétition du Brésilien Gabriel Martinelli, l'ailier d'Al-Hilal, après la blessure qu'il a subie lors du match face à Al-Qadsiah en Roshn Saudi League.

Martinelli s'est blessé pendant la victoire d'Al-Hilal sur Al-Qadsiah sur le score de 3-2, vendredi dernier, au stade Prince Mohammed bin Fahd de Dammam, lors de la onzième journée de la Roshn Saudi League.

Cette blessure a privé la star brésilienne du match d'Al-Hilal contre Al-Shamal du Qatar, mardi dernier, lors de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite, qui s'est soldée par une défaite 3-1.

Le journaliste saoudien Hamad Al-Suwailhi a confirmé que le match contre Al-Shamal ne sera pas le dernier que Martinelli manquera, les examens médicaux ayant établi qu'il avait besoin de 5 à 7 jours de repos.

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Al-Suwailhi a déclaré, dans des propos tenus pour l'émission « Dawrina Ghair », que l'ancienne star d'Arsenal sera absent du match d'Al-Hilal contre Al-Fateh, prévu après-demain samedi, au Kingdom Arena, lors de la douzième journée de la Roshn League.

L'absence de Martinelli se prolongera également lors de la rencontre face à Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis, mardi prochain, au Kingdom Arena aussi, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Asie Élite.

Le joueur de 25 ans fera son retour à la compétition avec Al-Hilal à partir de la rencontre contre Al-Ettifaq, le 7 novembre prochain, lors de la treizième journée de la Roshn League.

Rappelons que Martinelli a disputé 8 matchs avec Al-Hilal depuis son arrivée au Kingdom Arena en provenance d'Arsenal lors du dernier mercato estival, au cours desquels il a réussi à inscrire 6 buts.