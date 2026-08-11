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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après le choc Malcom : Diriyah s'attache les services d'un nouveau joueur en provenance d'Al-Hilal

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Al Hilal vs Al-Faisaly
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Le club récemment promu en Roshn League poursuit ses recrutements

Le club d'Al-Diriyah a réussi à s'attacher les services d'un nouveau joueur en provenance d'Al-Hilal lors de ce mercato estival, après le refus de l'ailier brésilien Malcom de rejoindre ses rangs.

Malcom avait en effet écarté l'idée de quitter Al-Hilal lors de ce mercato estival pour rejoindre Al-Diriyah, malgré l'accord trouvé entre les deux clubs pour boucler la transaction, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Le journal saoudien « Al-Jazirah » a indiqué qu'Al-Diriyah avait recruté un nouveau joueur en provenance d'Al-Hilal, le jeune ailier Abdullah Al-Zayd, qui a déjà signé son contrat de transfert.

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Abdullah Al-Zayd était l'une des révélations de l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Hilal la saison dernière en Joy Elite League, notamment au poste d'ailier gauche, en plus de sa capacité à évoluer comme ailier droit ou comme meneur de jeu.

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En raison de ces prestations remarquées, l'Italien Simone Inzaghi, directeur technique d'Al-Hilal, a décidé d'emmener le joueur de 22 ans au stage de préparation de l'équipe première en Autriche avant le début de la nouvelle saison.

Al-Zayd sera la dernière recrue d'Al-Diriyah lors de ce mercato estival, après que le club saoudien a enrôlé plusieurs joueurs de qualité, le dernier en date étant le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye, à l'issue de son contrat avec Everton.

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