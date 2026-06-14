Après le choc face au Brésil, Yassine Bounou a ébloui Neymar

Le gardien marocain Yassine Bounou a de nouveau fait parler de lui sur la scène internationale. Il a joué un rôle déterminant dans le précieux match nul (1-1) obtenu par les « Lions de l’Atlas » face au Brésil, lors de la première journée du groupe G de la Coupe du monde 2026, qui comprend également Haïti et l’Écosse. (1-1) lors de la première journée du groupe C de la Coupe du monde 2026, où figurent également Haïti et l’Écosse.

Les Lions de l’Atlas ont tenu tête à l’un des grands favoris du tournoi pendant 90 minutes grâce à une organisation défensive rigoureuse et aux multiples parades de leur dernier rempart.

Bien qu’il n’ait pas pris part à la rencontre en raison d’une blessure musculaire survenue avant le début de la Coupe du monde, la star brésilienne Neymar da Silva est restée proche de la délégation de son pays avant de rejoindre directement son ancien coéquipier au Hilal, Yassine Bono, dès le coup de sifflet final.

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Dans une séquence qui a retenu l’attention des supporters, le Brésilien a échangé quelques mots et sourires avec le gardien marocain avant de lui demander son maillot, scène illustrant le lien particulier né de leur collaboration au club saoudien Al-Hilal entre 2023 et 2025, juste avant le retour de la star à Santos.

Un geste qui, aux yeux des observateurs, confirmait la reconnaissance de la stature internationale de Bono, désormais l’un des gardiens les plus respectés du circuit.

Sur la pelouse, le gardien a été l’un des grands animateurs de la rencontre : quatre parades décisives dans la surface, plusieurs face-à-face remportés et un leadership défensif précieux, autant d’actions qui ont maintenu les siens dans la course à un résultat positif.

Le gardien marocain continue d’écrire de nouveaux chapitres de brillance lors des grands rendez-vous, confirmant que sa prestation lors de la Coupe du monde 2022 n’était pas une simple exception, confirmant que sa performance au Mondial 2022 n’était pas un simple exploit isolé, mais bien le prolongement d’un parcours riche en exploits et en performances exceptionnelles. De quoi nourrir l’optimisme des supporters marocains quant à la capacité des « Lions de l’Atlas » à rivaliser avec les cadors lors de cette édition de la Coupe du monde.