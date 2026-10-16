Salem Al-Dawsari, le capitaine d'Al Hilal, a repris les entraînements du club, quelques jours avant la rencontre face à Al Hazem en Roshn Saudi League.

Al Hilal accueillera Al Hazem lundi prochain au Kingdom Arena, dans la capitale saoudienne Riyad, à l'occasion de la dixième journée de la Roshn League.

À 72 heures de la rencontre, le club d'Al Hilal a publié sur son compte officiel Snapchat une vidéo montrant la participation de Salem Al-Dawsari aux entraînements collectifs de l'équipe.

Surnommé « la Tornade », il était absent d'Al Hilal depuis le début de la saison en cours, après avoir subi une intervention chirurgicale à la suite de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

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Bien que le capitaine d'Al Hilal ait retrouvé les entraînements collectifs il y a environ deux semaines et qu'il ait été proche de prendre part au Clasico contre le rival traditionnel Al Ittihad, samedi dernier, il s'est blessé seulement 24 heures avant la rencontre.

Al-Dawsari a également manqué le match face aux Qatariens d'Al Sadd, mardi dernier, lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite, avant de revenir à l'entraînement ce vendredi.

À noter qu'Al Hilal occupe la deuxième place du classement du championnat saoudien avec 21 points, à une seule longueur d'Al Qadsiah, qui a disputé un match de plus.