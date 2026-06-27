La Fédération saoudienne de football a entamé une refonte de sa sélection nationale après l’élimination de la Coupe du monde 2026. Une tendance forte milite pour le départ de l’entraîneur grec Georgios Donis et l’arrivée d’un nouveau sélectionneur qui prendra les rênes des « Verts » lors de la prochaine phase.

L’équipe a été éliminée dès la phase de groupes, avec un seul point glané en trois rencontres : un nul contre l’Uruguay, un autre face au Cap-Vert et une lourde défaite face à l’Espagne, ce qui a suscité une vague de critiques contre le staff technique et ses choix.

Selon le quotidien saoudien Al-Riyadiah, la Fédération envisage de démettre Donis de ses fonctions et étudie déjà des successeurs, parmi lesquels le Portugais Jorge Jesus et un autre technicien lusitanien dont l’identité n’a pas été dévoilée.

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Jésus fait figure de candidat sérieux après avoir mené Al-Nassr au titre du championnat saoudien « Roshen » la saison passée, offrant ainsi à Cristiano Ronaldo le premier sacre national de sa carrière avec « Al-Alamy », avant de quitter ses fonctions.

Fort d’une solide expérience au Portugal, au Brésil et dans plusieurs clubs saoudiens, il apparaît comme l’un des candidats les plus crédibles pour prendre les rênes des « Verts ».

La Fédération saoudienne de football devrait trancher dans les prochains jours, les responsables souhaitant lancer un nouveau projet pour remettre l’équipe nationale sur les rails, après une participation décevante au Mondial 2026 qui a provoqué de nombreuses demandes des supporters en faveur de changements techniques profonds.