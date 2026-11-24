Partager Suivez GOAL sur Google

Al Ahly est entré dans une nouvelle phase de recherche d'un entraîneur pour diriger son équipe première, après avoir décidé de limoger le technicien marocain Hussein Ammouta et son staff, à la suite de la défaite 2-0 face à Pyramids lors de la 9e journée de la Premier League égyptienne. Le club multiplie les démarches pour arrêter l'identité du nouvel entraîneur dans les prochaines heures.

Publicité

Alors que tous les regards se tournent vers l'homme qui succédera à Ammouta, le journaliste Ahmed Shobeir a dévoilé les principaux noms sur la table de la direction d'Al Ahly, qu'il s'agisse d'entraîneurs égyptiens ou étrangers. Selon lui, l'ancien entraîneur de Pyramids arrive en tête des pistes étrangères, tandis que plusieurs options locales restent sérieusement envisagées.

Ahmed Shobeir a assuré que la direction d'Al Ahly pourrait trancher le dossier du nouvel entraîneur dès ce mardi. Il a précisé que la décision de limoger Hussein Ammouta n'était pas née de la défaite face à Pyramids, mais qu'elle avait été préparée à l'avance en cas de faux pas de l'équipe lors de ce match.

« La décision de limoger Hussein Ammouta était prête avant le match en cas de défaite face à Pyramids, et selon toute vraisemblance, nous assisterons aujourd'hui à l'annonce d'un nouvel entraîneur d'Al Ahly. Aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui, pas demain », a déclaré Shobeir à la radio.

Il a ajouté qu'Al Ahly cherchait à sauver ce qui pouvait encore l'être cette saison, tout en insistant sur la nécessité de ne pas se précipiter dans le choix du prochain entraîneur. À ses yeux, bâtir une équipe solide sur des bases saines pourrait s'avérer plus important que de tenter de sauver une seule saison.

Publicité Publicité

Al Ahly avait officiellement annoncé, aux premières heures de la matinée de mardi, la fin de sa collaboration avec Ammouta et son staff, après avoir étudié la vision présentée par Yassine Mansour, vice-président du club, et Sayed Abdel Hafiz, membre du conseil d'administration, chargés de superviser le dossier du football. Dans son communiqué, le club a précisé que les deux dirigeants proposeraient les alternatives pour le poste d'entraîneur dans les prochaines heures, en vue de la décision finale.

Related Topics

Prochains matchs ASK CAF Confederations Cup 11:00 AHL

Jurčić en tête des candidats à la succession d'Ammouta

Shobeir a révélé que le Croate Krunoslav Jurčić, ancien entraîneur de Pyramids, figure en tête de la liste des techniciens étrangers pressentis pour prendre les rênes d'Al Ahly, plusieurs membres du conseil d'administration ayant avancé son nom lors des dernières discussions sur l'identité du nouvel entraîneur.

Il a indiqué que Jurčić était devenu une option très sérieuse dans les plans de la direction, avec une forte probabilité de le voir prendre en main l'équipe dans la période à venir, Al Ahly souhaitant boucler ce dossier rapidement.

Publicité

Le nom de l'ancien entraîneur de Pyramids circule à un moment particulièrement sensible, puisque c'est son ancienne équipe qui a porté le coup de grâce ayant précipité le départ d'Ammouta, en s'imposant 2-0 face à Al Ahly lors d'une rencontre qui a mis en lumière l'ampleur des problèmes de l'équipe.

El-Badry, Komsan et Shawky : un trio égyptien sur la table

Concernant les options locales, Shobeir a expliqué que Hossam El-Badry était le premier choix parmi les entraîneurs égyptiens entrés dans les plans d'Al Ahly ces derniers temps, révélant qu'un contact avait eu lieu avec lui auparavant, même si cette information pourrait être démentie.

Publicité

Mais un retour d'El-Badry sur le banc d'Al Ahly se heurte à un obstacle majeur : il est lié au club libyen d'Al Ahly Tripoli, ce qui pourrait compliquer les négociations à l'heure actuelle.

Le nom de Sami Komsan, entraîneur d'Al Mokawloon Al Arab, est également revenu avec insistance parmi les candidats, aux côtés de Mohamed Shawky, entraîneur de ZED.

Publicité

Shobeir a souligné que le départ de Komsan d'Al Mokawloon Al Arab pourrait représenter une perte pour le club, compte tenu du bon travail qu'il y accomplit. Il a ajouté que les chances de négocier avec Komsan et Shawky dépendraient de la position de leurs clubs respectifs et de la possibilité d'obtenir leur accord.

Les principales options égyptiennes se résument donc à El-Badry, Komsan et Shawky, tandis que Jurčić reste le nom étranger le plus en vue dans la course à la succession d'Ammouta.

Publicité

Le limogeage d'Ammouta est intervenu après la défaite face à Pyramids, qui a laissé Al Ahly bloqué à 20 points et l'a fait reculer à la troisième place du classement de la Premier League égyptienne.

De son côté, Pyramids a consolidé sa place de leader en portant son total à 27 points, tandis que le Zamalek s'est hissé à la deuxième place avec 22 points, après sa victoire 2-1 face à El Gouna lors de la même journée.

Publicité

Al Ahly s'apprête ainsi à confier l'équipe à un nouvel entraîneur, qui sera le dixième sous la présidence de Mahmoud El Khatib, entamée en novembre 2017. Se sont succédé sur le banc Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup, puis Hussein Ammouta, sans compter les intérimaires.

Les prochaines heures seront décisives pour connaître l'identité de l'entraîneur qui aura la responsabilité de remettre Al Ahly sur le bon chemin, sous le regard impatient des supporters, d'autant plus après la succession de changements sur le banc et la baisse des résultats de l'équipe cette saison.