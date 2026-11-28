Partager Suivez GOAL sur Google

La blessure de Jamal Musiala n'est plus seulement un problème sportif qui menace les plans du Bayern Munich. Elle est devenue une affaire humaine qui divise les couloirs du club et pousse la direction à faire face à des critiques grandissantes, après une nouvelle rechute du joueur allemand. Des voix dirigeantes s'élèvent désormais pour réclamer la fin de la polémique et placer sa santé au premier plan.

Publicité

Dans des déclarations à « Sky Sport », avant le match contre Hambourg en Bundesliga ce samedi, Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, a appelé à faire bloc derrière Musiala, un jour après l'annonce par le club d'une nouvelle rechute musculaire du joueur. Il a souligné que la priorité, à ce stade, devait être de prendre de ses nouvelles et de le soutenir, loin des considérations sportives et de la pression médiatique.

Eberl a déclaré que ce que traverse le joueur représente une tragédie humaine, insistant sur le fait que le club veut être rassuré sur son état et que la gestion de ses blessures à répétition doit partir du souci de sa santé avant toute autre considération. Une allusion à l'ampleur des souffrances vécues par l'international allemand, dont les rechutes successives l'ont tenu éloigné du groupe ces derniers temps.

Le directeur sportif a assuré que la direction du club bavarois s'engage à accorder à Musiala le temps et l'espace nécessaires pour se rétablir, précisant qu'il ne subira aucune pression pour revenir rapidement à l'entraînement ou en match et qu'il disposera du temps suffisant pour se reposer et s'éloigner de la compétition jusqu'à ce qu'il retrouve sa forme.

Il a ajouté que cette nouvelle rechute est un coup dur pour tout le monde au sein du club, mais que celui-ci y fera face comme à une responsabilité collective.

Publicité Publicité

Le message d'Eberl ne s'est pas limité au soutien au joueur. Il comportait aussi un appel clair à mettre fin à la polémique médiatique qui a enflé autour de son cas : le dirigeant a exhorté toutes les parties à se serrer les coudes plutôt qu'à accentuer la pression qui l'entoure, affirmant que la force du Bayern Munich se révèle davantage dans les moments difficiles et que le club doit surmonter la crise dans un esprit collectif, loin des déclarations croisées et des critiques suscitées par l'affaire.

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Les propos d'Eberl interviennent dans la foulée d'une controverse au sein de la direction du Bayern, après que les positions de figures de premier plan, parmi lesquelles Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenigge et Jan-Christian Dreesen, ont soulevé des interrogations sur la capacité de Musiala à continuer à jouer compte tenu du diagnostic lié à son état neurologique. Ces prises de position ont été publiquement critiquées par son coéquipier Joshua Kimmich, qui a estimé que ces agissements n'étaient pas conformes aux valeurs et à l'esprit du club. Eberl, lui, s'est refusé à commenter la position du joueur allemand.

L'affaire Musiala est ainsi devenue un test de la capacité du Bayern Munich à contenir les divisions internes et à apporter le soutien nécessaire à l'un de ses plus grands talents, à l'heure où la santé du joueur et la garantie d'une guérison en toute sécurité priment sur la question de la date de son retour. Eberl cherche, de son côté, à couper court aux déclarations contradictoires et à recentrer l'attention sur Musiala, afin qu'il puisse traverser cette période difficile sans pression supplémentaire.