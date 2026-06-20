Ashraf Hakimi, capitaine des Lions de l’Atlas, s’est dit satisfait après avoir guidé le Maroc vers une victoire 1-0 sur l’Écosse en Coupe du monde 2026. Ce succès porte le total des siens à quatre points dans le groupe 3, au même niveau que le Brésil. et ce, quelques heures seulement après qu’une décision de justice française a ordonné son renvoi en jugement dans une affaire de viol.

Selon un communiqué de presse publié vendredi par la cour d’appel de Versailles, cette dernière a ordonné la mise en examen du défenseur de 28 ans pour viol, estimant que les éléments recueillis par la chambre d’instruction sont suffisants pour justifier un procès, alors que le joueur clame son innocence.

Sur X, il a simplement commenté : « Une étape importante, une victoire collective », marquant sa détermination à se concentrer sur le terrain malgré la pression judiciaire.

De son côté, l’entraîneur marocain Walid Regragui a affirmé que le staff technique et l’équipe « soutiennent » leur capitaine, soulignant que le joueur reste « serein » et livre des performances de haut niveau malgré les circonstances difficiles.

Interrogé en conférence de presse sur la gestion psychologique du joueur, Wahbi a répondu avec fermeté : « Vous avez vu le match ? Je pense que oui. La prestation de Hakimi a été exceptionnelle, nous sommes donc très sereins, et lui aussi l’est beaucoup. Je pense qu’il a très bien joué. »

D’un ton protecteur, il a ajouté : « Il a fait du bon travail, alors pourquoi parler de gestion ? Il s’est réveillé ce matin, a pris son petit-déjeuner comme n’importe qui d’autre, il était concentré, il a joué avec tout le monde, il voulait jouer à fond, et c’est ce qu’il a fait. »

Il a conclu avec fermeté : « Nous n’avons rien à ajouter, nous le soutenons, il est très serein, et nous espérons qu’il démontrera qu’il est le meilleur latéral du monde. C’est important pour moi, pour les joueurs et pour les 44 millions de Marocains qui nous suivent. »

Hakimi a été la cible de huées de la part de certains supporters présents dans le stade chaque fois qu’il touchait le ballon, une réaction qui traduit les conséquences de l’affaire qui le poursuit depuis mars 2023, lorsqu’il a fait l’objet d’accusations préliminaires de viol après qu’une femme de 24 ans a affirmé avoir été violée par lui à son domicile, dans une banlieue parisienne.

Rappelons que le joueur a fait appel en février dernier d’une décision du juge d’instruction, lequel suivait les réquisitions du parquet demandant son renvoi en jugement ; la cour d’appel a toutefois rejeté son pourvoi et confirmé sa comparution prochaine.