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L'arbitre Soto Grado a dirigé le match entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés, conclu samedi soir par une défaite 1-2 des Merengues lors de la 14e journée de Liga.

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Le site « Archivo VAR », spécialisé dans les décisions arbitrales controversées, a attribué à l'arbitre Soto Grado une note de 3,5 sur 10.

Selon Archivo VAR, Soto Grado n'est pas au meilleur de sa forme et, au fil des journées, aucune amélioration ne semble non plus à attendre de sa part.

L'arbitre, issu de La Rioja, a livré une prestation très faible lors de la rencontre entre le Real Madrid et le Deportivo Alavés, avec des décisions extrêmement fluctuantes et de nombreuses erreurs d'appréciation.

Par ailleurs, il continue de donner l'impression d'arbitrer les matchs avec agacement et se montre de plus en plus irritable, ce qui semble lié au fait qu'il dispute sa dernière saison en première division et qu'il n'a plus vraiment besoin de soigner son image auprès des différents comités. Aujourd'hui a été l'un de ces jours où il est apparu sous ce visage.

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L'arbitre a également accordé un penalty à Jude Bellingham après un contact avec Valentini, alors qu'il n'y avait en réalité aucune faute.

Le joueur anglais a d'abord touché le ballon puis, à l'approche de son adversaire, s'est jeté au sol pour tromper l'arbitre. Après avoir consulté l'écran de l'assistance vidéo à l'arbitrage, ce dernier a annulé le penalty et a adressé un second carton jaune au joueur anglais, expulsé.