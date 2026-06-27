Après la rencontre face à l’Égypte, la délégation iranienne a laissé un message écrit dans les vestiaires

Après leur dernier match de poules de la Coupe du monde face à l’Égypte, les joueurs de l’équipe d’Iran ont laissé un message écrit dans les vestiaires affirmant que le fair-play incarne « l’esprit du jeu ».

Les Iraniens ont conclu leur parcours par un match nul 1-1 face aux Pharaons à Seattle, terminant à la troisième place du groupe G derrière l’Égypte et la Belgique.

Selon le site « sportbible », le texte de la lettre laissée était le suivant : « Nous venons d’Iran. D’une terre qui, depuis des millénaires, place l’honneur au-dessus de la victoire. Pour nous, le football n’est pas seulement une compétition axée sur les résultats, c’est aussi une épreuve de caractère. »

La sélection iranienne a ajouté : « On peut gagner des points de nombreuses façons, mais on ne peut pas gagner le respect. Une équipe peut se qualifier dans un groupe, mais ce n’est qu’à travers l’intégrité et l’honneur qu’on peut se tenir la tête haute face à l’histoire. Le fair-play n’est pas simplement une ligne dans les règles du football, c’est l’esprit même du jeu. »

Elle s’est conclue par un message de gratitude : « Merci à Seattle pour votre hospitalité. Merci à tous les Iraniens qui ont donné leur cœur, leur voix et tout leur être pour l’Iran. L’Iran garde toujours la tête haute. »

L’Iran avait déjà adopté ce geste après la rencontre face à la Belgique, laissant un message similaire dans les vestiaires du stade de Los Angeles.

Le texte de ce message était le suivant : « De l’ancienne Perse, vieille de plusieurs millénaires, à l’Iran civilisé d’aujourd’hui, l’esprit de l’Iran reste vivant et inébranlable. Nous sommes venus à Los Angeles la tête haute, nous avons concouru avec honneur et nous repartons dans la dignité. Merci à Los Angeles pour votre hospitalité. »

La lettre s’adressait aussi aux supporters : « Merci à tous les Iraniens qui ont donné leur cœur, leur voix et leur âme pour l’Iran durant ces 180 minutes. Puisse la paix, le respect et l’amitié régner entre toutes les nations. »



