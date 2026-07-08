Après la protestation égyptienne, la FIFA prend sa première décision concernant l’arbitrage du match contre l’Argentine

Selon un rapport, la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de réexaminer la performance de l’arbitre français François Litxer, qui a dirigé le match Égypte-Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Cette révision fait suite à une réclamation officielle déposée par la Fédération égyptienne de football concernant certaines de ses décisions durant la rencontre.

La Fédération égyptienne a réclamé l’exclusion de Litxer et de son équipe du reste de la compétition, après la vive polémique suscitée par l’annulation d’un but égyptien et le refus d’accorder un penalty à Mohamed Salah juste avant le troisième but argentin.

Selon le journal français « L'Équipe », la Commission des arbitres de la FIFA va réexaminer l'intégralité de la rencontre, évaluer la prestation technique de l'arbitre, consulter les rapports des officiels et analyser les phases de jeu controversées avant de décider de son éventuel maintien à la tête des matchs du tournoi.

« L’Équipe » souligne que cette analyse intervient sous forte pression, suite aux protestations égyptiennes et à la polémique qui a entouré la rencontre.

Le rapport souligne toutefois que la demande égyptienne d’écarter Litxer ne peut être satisfaite directement, la désignation des arbitres relevant de la compétence exclusive de la commission des arbitres de la FIFA, aucune fédération nationale ne pouvant opposer son « veto » à un officiel particulier.

Selon le quotidien, l’avenir de l’arbitre français dans la compétition dépendra du verdict de la commission.

Selon la même source, les éléments disponibles ne suggèrent pas, à ce stade, un éventuel retrait du sifflet français après la rencontre contre l’Égypte. Toutefois, un autre élément pourrait entrer en ligne de compte : la possible qualification de l’équipe de France pour les tours à élimination directe. Par souci d’éviter tout conflit d’intérêts, il est en effet d’usage, dans certaines éditions, de ne pas confier les matchs des phases finales à des arbitres dont la sélection nationale est encore en lice.

L’Équipe conclut en rappelant que Litxer bénéficie toujours d’une solide réputation internationale après avoir arbitré la finale de l’Euro 2024 et obtenu le titre de meilleur arbitre du monde la même année, ce qui rend son exclusion du tournoi peu probable pour le moment.

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