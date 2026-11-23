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Fran Soto, président du Comité technique des arbitres en Espagne, a défendu le niveau de l'arbitrage national et rejeté les accusations d'un traitement différent réservé aux grands clubs, Real Madrid et Barcelone en tête. Il a également évoqué l'affaire Negreira et les critiques sur l'incohérence des décisions arbitrales.

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Lors d'une prise de parole devant la presse lundi, en marge de la première cérémonie des prix de l'arbitrage espagnol, Fran Soto a assuré que l'arbitrage se portait bien dans son pays. Il s'est appuyé sur la présence des arbitres espagnols parmi les trois meilleurs d'Europe en nombre de participations aux compétitions de l'UEFA, tout en reconnaissant que certains aspects devaient encore être améliorés.

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Il a expliqué que cette cérémonie visait à réunir les différents acteurs du football, soulignant la présence de la quasi-totalité des clubs professionnels, ainsi que l'invitation adressée aux entraîneurs, aux journalistes et aux commentateurs, dans le cadre de la politique d'ouverture que le comité cherche à mettre en œuvre.

Interrogé sur les propos de Comesaña, joueur de Villarreal, qui a affirmé après le match d'hier contre Barcelone que les arbitres subissaient davantage de pression lorsqu'ils dirigeaient des rencontres du Real Madrid et du Barça, Soto a rejeté cette perception. Il a assuré que les arbitres étaient prêts à officier dans tous les stades et dans toutes les conditions, et que leur manière de diriger les matchs ne variait pas selon l'identité des clubs.

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Il a également répondu aux déclarations de Javier Tebas, président de la Liga, qui évoquait un traitement différent des grands clubs, en affirmant respecter son avis sans le partager et en se disant convaincu que les arbitres traitaient toutes les équipes avec équité. Au sujet des décisions divergentes sur des situations similaires, notamment les actions des matchs Barcelone-Villarreal et Getafe-Atlético, Soto a souligné que l'harmonisation des critères constituait un objectif fondamental du comité, tout en précisant que les détails de chaque situation pouvaient différer. Il a par ailleurs reconnu l'existence d'erreurs d'arbitrage qui imposent de mieux expliquer les décisions au public.

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Le président du comité des arbitres est aussi revenu sur les déclarations de José Mourinho concernant l'affaire Negreira. Il a affirmé que les arbitres étaient les principales victimes des agissements de la personne qui occupait le poste de vice-président du Comité technique, s'est dit confiant dans la justice espagnole pour établir les responsabilités et a insisté sur la nécessité de ne pas rester prisonnier du passé.

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Il a ajouté que l'affaire avait gravement nui à la réputation de l'arbitrage espagnol, mais qu'à ses yeux, regagner la confiance exigeait davantage de transparence et d'ouverture envers tous les acteurs du jeu, ainsi que la démonstration du niveau de l'arbitrage sur le terrain. Il a précisé que la direction actuelle n'avait pas encore bouclé un an et demi de mandat et que son objectif était de hisser l'arbitrage espagnol au sommet mondial.

À propos des chiffres présentés par le Real Madrid lors de son assemblée générale, selon lesquels 42 buts du club ont été annulés par la VAR contre 19 pour Barcelone, Soto a refusé de tirer des conclusions de cette seule statistique. Il a expliqué que chaque situation nécessitait une analyse distincte et qu'un écart dans les chiffres ne signifiait pas forcément un parti pris, rejetant l'idée d'entrer en polémique avec les clubs, « notamment le Real Madrid », selon le quotidien AS.

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Pour conclure, Soto a assuré respecter la position du Real Madrid, même s'il ne la partage pas, et a exprimé l'espoir d'une normalisation des relations entre le club et le Comité technique des arbitres. Il a souligné que les réunions restaient ouvertes à tous les clubs souhaitant participer aux discussions sur l'arbitrage.

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