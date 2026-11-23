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Fran Soto, président du Comité technique des arbitres en Espagne, a défendu le niveau de l'arbitrage national et rejeté les accusations de traitement différencié envers les grands clubs, à commencer par le Real Madrid et le FC Barcelone. Il est également revenu sur l'affaire Negreira et sur les critiques concernant l'incohérence des décisions arbitrales.

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S'exprimant lundi devant la presse, en marge de la première cérémonie des prix de l'arbitrage espagnol, Soto a estimé que l'arbitrage se portait bien dans son pays. Il a cité pour preuve la présence des arbitres espagnols dans le top 3 européen en nombre de désignations dans les compétitions de l'UEFA, tout en reconnaissant que certains aspects devaient encore être améliorés.

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Il a expliqué que la cérémonie visait à réunir les différents acteurs du football, soulignant la présence de la quasi-totalité des clubs professionnels, ainsi que l'invitation adressée aux entraîneurs, aux journalistes et aux commentateurs, dans le cadre de la politique d'ouverture que le comité s'efforce de mettre en œuvre.

Interrogé sur les propos de Comesaña, joueur de Villarreal, qui avait affirmé après le match de la veille face au Barça que les arbitres ressentaient davantage de pression lorsqu'ils dirigeaient les rencontres du Real Madrid et du FC Barcelone, Soto a rejeté cette perception. Il a assuré que les arbitres étaient prêts à officier sur tous les terrains et dans toutes les conditions, et que leur manière de diriger les matchs ne variait pas selon l'identité des clubs.

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Il a également répondu aux déclarations de Javier Tebas, président de LaLiga, qui avait évoqué un traitement différent envers les grands clubs, affirmant respecter son opinion sans la partager et se dire convaincu que les arbitres traitaient toutes les équipes avec équité. Au sujet des décisions divergentes sur des situations similaires, notamment les actions de Barcelone-Villarreal et de Getafe-Atlético, Soto a souligné que l'harmonisation des critères constituait un objectif essentiel du comité. Il a toutefois fait remarquer que les détails de chaque situation pouvaient différer, tout en reconnaissant des erreurs d'arbitrage qui imposent de mieux expliquer les décisions au public.

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Le président du comité des arbitres est aussi revenu sur les propos de José Mourinho au sujet de l'affaire Negreira. Il a affirmé que les arbitres étaient les premières victimes des agissements de la personne qui avait occupé le poste de vice-président du Comité technique, a exprimé sa confiance dans la justice espagnole pour établir les responsabilités et a insisté sur la nécessité de ne pas rester prisonnier du passé.

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Il a ajouté que l'affaire avait gravement nui à la réputation de l'arbitrage espagnol, mais il estime que le retour de la confiance passe par davantage de transparence et d'ouverture envers tous les acteurs du jeu, ainsi que par la démonstration du niveau de l'arbitrage sur le terrain. Il a précisé que la direction actuelle n'était pas encore en fonction depuis un an et demi et que son objectif était de hisser l'arbitrage espagnol au sommet mondial.

Concernant les chiffres présentés par le Real Madrid lors de son assemblée générale, selon lesquels 42 buts du club auraient été annulés par l'assistance vidéo contre 19 pour le FC Barcelone, Soto a refusé de tirer des conclusions à partir de cette seule statistique. Il a expliqué que chaque situation devait faire l'objet d'une analyse distincte et qu'un écart dans les chiffres ne signifiait pas nécessairement un parti pris, rejetant l'idée d'entrer en polémique avec les clubs, « notamment le Real Madrid », selon le quotidien AS.

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Soto a conclu en affirmant respecter la position du Real Madrid, même s'il ne la partage pas. Il a exprimé l'espoir d'une normalisation des relations entre le club et le Comité technique des arbitres, assurant que les portes des réunions restaient ouvertes à tous les clubs pour participer aux discussions sur l'arbitrage.

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