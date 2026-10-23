Le Milan AC a condamné les insultes racistes dont a été victime son gardien Mike Maignan sur les réseaux sociaux, après avoir reçu un carton rouge lors de la défaite contre Bournemouth sur le score de trois buts à zéro hier soir, jeudi, en Ligue Europa.

Le club italien a publié un communiqué officiel ce vendredi, après que le gardien a été pris pour cible sur Internet dans les heures qui ont suivi la rencontre.

Le communiqué indique : « À la suite du match d'hier contre Bournemouth, Mike Maignan a été la cible d'insultes racistes graves et inacceptables sur les réseaux sociaux. L'AC Milan condamne fermement toutes les formes de racisme et de discrimination, qui n'ont leur place ni sur le terrain ni en dehors, et le club exprime toute sa solidarité et son soutien à Mike. »

Maignan avait été expulsé à la 27e minute pour avoir poussé Tyler Adams au visage alors que Bournemouth se préparait à tirer un corner. Marcus Tavernier a réussi à convertir le penalty consécutif à cette faute, permettant aux locaux de s'imposer confortablement face à une équipe réduite à dix joueurs.

Le gardien international français a expliqué sur ses comptes sur les réseaux sociaux plus tôt ce vendredi que son geste envers le joueur adverse n'était pas intentionnel.

Ce n'est pas la première fois que Maignan subit des insultes racistes. En janvier 2024, il avait déjà conduit ses coéquipiers à quitter le terrain à Udine après avoir été pris pour cible depuis les tribunes, ce qui avait entraîné une brève interruption du match.

Le club a appelé ses supporters déçus par le résultat de jeudi à exprimer leur colère de manière correcte et responsable.

Le Milan a conclu son communiqué en déclarant : « Nous devons rester unis en tant que supporters du Milan et en tant que représentants du football italien. Nous voulons tous gagner, mais nous devons le faire de la bonne manière, avec dignité, respect mutuel et élégance. »