Le Tunisien Seifeddine Jaziri, ancien attaquant du Zamalek, est proche de trouver son nouveau club, quelques heures seulement après avoir mis un terme à son aventure avec le club égyptien.

Le Zamalek avait annoncé, hier lundi, la résiliation à l'amiable de son contrat avec l'attaquant tunisien, après avoir réglé l'ensemble des modalités liées au contrat qui devait prendre fin à l'issue de la saison prochaine.

Les chaînes « Abu Dhabi Sports » ont indiqué, dans un tweet publié sur leur compte officiel sur le réseau « X », ce mardi, que le club de Hatta, tout juste promu en championnat professionnel, était proche de s'attacher les services de Jaziri.

La chaîne a précisé que le club émirati était proche de recruter le Camerounais Anatole Abang, attaquant de l'Ittihad libyen, mais qu'il s'est finalement détourné de lui pour se concentrer sur la signature de l'attaquant tunisien.

Le club de Hatta rejoindra une longue liste de clubs pour lesquels le joueur de 33 ans a évolué au fil des dernières années, à l'image de l'Africain et de l'Union Ben Guerdane en Tunisie, de Tanta et des Arab Contractors, en plus du Zamalek en Égypte.

L'étape la plus marquante de sa carrière a été celle passée au Zamalek, qu'il a rejoint en janvier 2021, remportant à trois reprises le titre du championnat d'Égypte et devenant le meilleur buteur historique parmi les joueurs étrangers sur toute sa longue histoire.