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Xabi Alonso, entraîneur de Chelsea, estime que Leeds n'aurait pas obtenu de penalty lors de son large succès (4-1) face aux Blues si l'arbitre Michael Oliver n'avait pas pris la décision de le siffler sur le terrain.

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Comme l'a rapporté le réseau AOL, Alonso a déclaré en conférence de presse : « Je pense que la décision de Michael Oliver d'accorder le penalty était sévère. Et la VAR ne serait peut-être pas intervenue pour trancher de cette manière. Pour moi, il n'y avait pas penalty. »

Mené au score, Leeds a renversé la situation pour s'imposer et signer sa première victoire à Stamford Bridge depuis 1999. Un résultat qui accentue la pression sur Alonso, Chelsea ayant concédé sa troisième défaite lors de ses quatre derniers matchs de Premier League.

Les locaux ont ouvert le score à la 25e minute par l'intermédiaire d'Emmanuel Emegha, mais Leeds a rapidement égalisé, Noah Okafor parvenant à loger le ballon dans le coin opposé seulement trois minutes plus tard.

Leeds a pris l'avantage en début de seconde période grâce à un penalty controversé, Morgan Rogers ayant été jugé coupable d'une main sur une tentative de frappe de Jayden Bogle.

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Dominic Calvert-Lewin a transformé ce penalty, accordé après consultation de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR). À partir de ce moment, Leeds a pris le contrôle de la rencontre, ajoutant deux buts par Okafor et Brenden Aaronson.

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Malgré la domination de Leeds, le penalty transformé par Calvert-Lewin a constitué le tournant du match.

Interrogé sur cette décision, Alonso a estimé que l'arbitre et la VAR n'avaient pas fait le bon choix.

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« Non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord », a ajouté Alonso en conférence de presse.

S'il campe sur ses positions au sujet du penalty, le technicien espagnol a toutefois reconnu que Chelsea avait perdu le contrôle du match avant que Calvert-Lewin ne donne l'avantage aux siens, expliquant que son équipe traverse une période de fragilité après sa récente défaite.

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« Les choses ont commencé à mal tourner après l'égalisation et, après le changement, nous avons complètement perdu notre élan », a poursuivi Alonso.

« Jusque-là, nous faisions une bonne prestation. Je pense que nous nous créions des occasions, que nous jouions beaucoup dans la moitié de terrain adverse et que nous parvenions à sortir du pressing. Mais à partir de ce moment, ils ont commencé à croire en leurs chances de gagner, tandis que nous avons commencé à perdre cette conviction », a-t-il souligné.

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« Ensuite, à aucun moment nous n'avons pu retrouver de bonnes sensations sur le plan mental. Nous n'arrivions plus à sortir du pressing ni à nous approcher du but, ce qui a complètement changé le cours du match », a-t-il fait remarquer.

« J'ai eu le sentiment aujourd'hui que nous traversons probablement une phase de fragilité mentale, que notre confiance est affectée lorsque nous encaissons un coup et que nous ne parvenons pas à nous en relever avec suffisamment de force et de solidité », a-t-il insisté.

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« Les supporters sont déçus parce que les attentes sont élevées. Je comprends leur frustration. Il y a eu des moments où nous n'avons pas rivalisé au niveau requis », a déclaré Alonso.