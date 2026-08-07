Le club d'Al-Ittihad a protégé l'un de ses jeunes talents des convoitises de son rival traditionnel Al-Hilal, après sa découverte par son ancien entraîneur français Laurent Blanc.

Al-Ittihad a publié un tweet, via son compte officiel sur le site « X », annonçant la prolongation du contrat de son jeune ailier Souhaib Houssaoui pour une durée de 3 saisons, afin qu'il reste avec l'équipe jusqu'en 2029.

Cela intervient après les prestations remarquables affichées par le joueur de 19 ans avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ittihad la saison dernière en Joy League d'élite.

Des rapports de presse avaient révélé le désir d'Al-Hilal de recruter Houssaoui, afin de renforcer son équipe des moins de 21 ans lors de la prochaine saison de la Joy League.

Avec la prolongation du contrat de Houssaoui, Al-Ittihad a sécurisé un deuxième talent en l'espace de 48 heures, après avoir déjà annoncé, hier jeudi, la prolongation du contrat de son joueur Mohammed Fallatah, également pour les 3 prochaines années.

Fallatah avait été promu en équipe première il y a environ deux ans, précisément en 2024, sous la direction de l'entraîneur français Laurent Blanc, alors qu'il n'avait que 17 ans, ce dernier ayant exprimé son admiration pour son talent.

Al-Ittihad se prépare pour le début de la nouvelle saison, précisément le 11 août en cours, lorsqu'il affrontera l'équipe émiratie d'Al-Jazira, au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

« Al-Amid » entame son parcours en championnat saoudien le samedi 15 août en cours, lorsqu'il recevra Al-Kholood, au stade Al-Inma, lors de la première journée.