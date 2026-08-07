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FBL-KSA-HILAL-ITTIHADAFP

Traduit par

Après la découverte de Blanc : Al-Ittihad protège un nouveau talent des tentations d'Al-Hilal

Mercato
Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
Ligue des Champions AFC - Qualification
Saudi Pro League
Émirats arabes unis
Arabie saoudite

« Le Doyen » poursuit son activité

Le club d'Al-Ittihad a protégé l'un de ses jeunes talents des convoitises de son rival traditionnel Al-Hilal, après sa découverte par son ancien entraîneur français Laurent Blanc.

Al-Ittihad a publié un tweet, via son compte officiel sur le site « X », annonçant la prolongation du contrat de son jeune ailier Souhaib Houssaoui pour une durée de 3 saisons, afin qu'il reste avec l'équipe jusqu'en 2029.

Cela intervient après les prestations remarquables affichées par le joueur de 19 ans avec l'équipe des moins de 21 ans d'Al-Ittihad la saison dernière en Joy League d'élite.

Des rapports de presse avaient révélé le désir d'Al-Hilal de recruter Houssaoui, afin de renforcer son équipe des moins de 21 ans lors de la prochaine saison de la Joy League.

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Avec la prolongation du contrat de Houssaoui, Al-Ittihad a sécurisé un deuxième talent en l'espace de 48 heures, après avoir déjà annoncé, hier jeudi, la prolongation du contrat de son joueur Mohammed Fallatah, également pour les 3 prochaines années.

Fallatah avait été promu en équipe première il y a environ deux ans, précisément en 2024, sous la direction de l'entraîneur français Laurent Blanc, alors qu'il n'avait que 17 ans, ce dernier ayant exprimé son admiration pour son talent.

Al-Ittihad se prépare pour le début de la nouvelle saison, précisément le 11 août en cours, lorsqu'il affrontera l'équipe émiratie d'Al-Jazira, au tour préliminaire de la Ligue des champions d'Asie d'élite.

« Al-Amid » entame son parcours en championnat saoudien le samedi 15 août en cours, lorsqu'il recevra Al-Kholood, au stade Al-Inma, lors de la première journée.

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