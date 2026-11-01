Alors que les interrogations se multiplient autour de l'avenir d'Imam Ashour avec Al Ahly et sur les raisons de son éloignement des plans du staff technique lors des derniers matches, le club rouge a publié une mise au point officielle qui a tranché le débat concernant l'état physique du joueur, en révélant la véritable raison de son absence persistante.

El Hossein Ammouta, le directeur technique d'Al Ahly, a dévoilé la liste de son équipe en vue de la confrontation face à Arab Contractors, prévue demain lundi au stade international du Caire, dans le cadre de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe de la capitale d'Égypte, pour le compte du troisième groupe.

La liste a vu le retour du trio Mohamed Hany, Yasser Ibrahim et Ahmed Reda, tandis que plusieurs éléments cadres étaient absents, en premier lieu Imam Ashour, Ahmed Mostafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat et Marwan Attia, dans les choix de l'entraîneur marocain pour la rencontre attendue.

Face à l'absence persistante d'Imam Ashour, Al Ahly a tenu à clarifier la situation du milieu de terrain, via ses comptes officiels, en affirmant que son exclusion des matches intervient pour des raisons purement techniques, que le joueur participe normalement aux entraînements collectifs et qu'il ne souffre d'aucune blessure.

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Avec cette décision, Ammouta continue d'écarter Imam Ashour pour le troisième match consécutif, après son absence lors des confrontations d'Al Ahly face à Kitara d'Ouganda en Coupe de la Confédération africaine et face à Modern Sport en championnat égyptien, avant d'être de nouveau écarté de la rencontre contre Arab Contractors en Coupe de la capitale.

Les mises à l'écart successives d'Imam Ashour soulèvent des interrogations, d'autant que le joueur n'a pas eu l'occasion de jouer régulièrement durant la saison en cours, s'étant contenté d'apparaître dans seulement 4 matches sous le maillot d'Al Ahly, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

De l'autre côté, Al Ahly aborde la confrontation face à Arab Contractors avec l'objectif de décrocher sa deuxième victoire dans la compétition et de conserver seul la tête du troisième groupe, après avoir entamé son parcours par une large victoire contre Petrol Assiout sur le score de quatre buts à zéro, qui lui a permis d'empocher ses trois premiers points.

L'équipe rouge espère capitaliser sur son solide début et poursuivre sa série de victoires, malgré les absences qui frappent ses rangs, tandis que ce match représente une occasion pour le staff technique de tester certains éléments et de donner leur chance à plusieurs joueurs qui n'ont pas obtenu suffisamment de minutes de jeu au cours de la période écoulée.