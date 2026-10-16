Après la crise du match contre l'Égypte, la FIFA rejette l'appel de l'Espagne

La commission d'appel de la Fédération internationale de football association (FIFA) a informé la Fédération espagnole de football du rejet de l'appel qu'elle avait déposé au sujet des incidents survenus lors du match amical entre les sélections d'Espagne et d'Égypte, le 31 mars dernier à Barcelone.

En vertu de cette décision, la sanction prononcée est confirmée : elle comprend une amende de 20 000 dollars américains, ainsi que la fermeture d'au moins 15 % de la capacité du stade lors du premier match amical que l'équipe première masculine espagnole disputera à domicile, selon le quotidien espagnol Marca.

Lors de cette rencontre, qui s'est achevée sur un score nul et vierge, un groupe de supporters de la sélection espagnole a scandé des chants hostiles aux musulmans, du type « celui qui ne saute pas est un musulman », aux alentours de la dixième minute de la première période, avant que ces chants ne se répètent au début de la seconde mi-temps.

Tout au long des différentes étapes de la procédure disciplinaire, la Fédération espagnole a maintenu sa position, affirmant qu'elle avait agi immédiatement, fermement et efficacement dès l'instant où les faits ont été constatés. Les dispositifs de contrôle de la Fédération ont détecté directement ces comportements, le corps arbitral en a été informé sur-le-champ, parallèlement à un renforcement de la sécurité dans la zone concernée et à la diffusion de messages d'avertissement par la sonorisation interne et sur les écrans couleur du stade, sans oublier une coopération totale avec les autorités compétentes afin d'identifier les responsables. Ces mesures ont permis d'empêcher la répétition des chants, qui ont par ailleurs suscité un rejet et une réprobation massifs du public présent dans les tribunes.

La Fédération espagnole est convaincue que la sanction confirmée revêt un caractère particulièrement sévère, notamment au regard des décisions et jugements antérieurs rendus par les instances de la FIFA elle-même : aucune fermeture automatique de tribunes n'a été imposée dans d'autres affaires plus graves ou comportant des antécédents disciplinaires. Sur cette base, la Fédération espagnole a annoncé qu'elle se préparait à déposer un appel officiel contre cette décision devant le Tribunal arbitral du sport.