La date du retour au Caire du Brésilien Juan Bezerra, star du club égyptien du Zamalek, a été fixée, après une période d'absence des entraînements de l'équipe blanche, en raison de son souhait de quitter le club durant le mercato actuel.

Bezerra avait refusé de rentrer au Caire et de rejoindre le stage de préparation du Zamalek en vue du coup d'envoi de la nouvelle saison, dans le cadre de son insistance à rejoindre les rangs du club émirati de Shabab Al-Ahli Dubaï.

Le joueur brésilien a manqué la période de préparation de l'équipe, tout comme il s'est absenté des matches du Zamalek, après avoir annoncé son souhait de quitter le club blanc, au terme d'une seule saison passée au sein de la Forteresse Blanche.

Le nom de Bezerra a été associé ces derniers temps à un transfert vers Shabab Al-Ahli, dans le cadre du souhait du club émirati de s'attacher ses services, tandis que la position du joueur est restée claire quant à son envie de vivre une nouvelle expérience en dehors du Zamalek.

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Le journaliste Karim Ramzy a révélé la date fixée pour le retour de Juan Bezerra au Caire, affirmant que le joueur arrivera en Égypte cet après-midi, samedi.

Ramzy a écrit sur sa page officielle « Facebook » : « Juan Bezerra arrive au Caire à seize heures aujourd'hui. Et Bezerra emmène avec lui au Caire 4 personnes, dont un garde du corps. »









Le retour du joueur au Caire intervient après une période d'absence des entraînements du Zamalek, alors que sa position définitive quant à sa poursuite avec l'équipe ou à son départ durant le mercato actuel demeure au centre de l'attention.

Juan Bezerra a disputé la saison dernière 44 matches avec le Zamalek dans les différentes compétitions, au cours desquels il a réussi à inscrire 8 buts, en plus de délivrer 12 passes décisives pour ses coéquipiers.

Le joueur brésilien a affiché un niveau remarquable durant sa première saison avec l'équipe blanche, contribuant par ses buts et ses passes décisives au parcours du Zamalek dans les différentes compétitions, avant que sa situation ne se dirige vers la complication au début de la nouvelle saison en raison de son souhait de partir.

Juan Bezerra a réussi à être sacré avec le Zamalek du titre de la Premier League égyptienne la saison dernière, remportant ainsi son premier trophée avec le club blanc.

Les supporters du Zamalek attendent, durant la période à venir, l'issue de la crise de Juan Bezerra, surtout après son retour au Caire, et de savoir si le joueur reprendra les entraînements de l'équipe, ou si ses tentatives de départ et de transfert vers Shabab Al-Ahli émirati se poursuivront.