Après la crise avec le Portugal : un message spécial des supporters d'Al-Nassr à Ronaldo

Les supporters d'Al-Nassr ont adressé un message particulier à leur star portugaise Cristiano Ronaldo, lors de la rencontre face à Al-Diriyah en Roshn Saudi League, sur fond de sa récente crise avec la sélection du Portugal.

Ronaldo avait quitté le camp de la sélection portugaise au Danemark, la semaine dernière, en raison d'un différend avec son entraîneur Jorge Jesus, sur fond de sa non-participation au match contre la Norvège lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Les supporters d'Al-Nassr ont tenu à soutenir « le missile de Madère », lors de la rencontre face à Al-Diriyah, ce vendredi, au stade Al-Awwal Park, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Avant le coup d'envoi, les supporters d'Al-Nassr ont déployé une grande banderole portant les trois lettres préférées de Ronaldo, « CR7 », accompagnées de la mention « Greatness is earned » en anglais.

Les supporters d'Al-Nassr ont également tenu à scander le nom de la star portugaise en début de match, ainsi qu'à la septième minute, en référence à son numéro de maillot préféré avec Al-Nassr.

Les supporters d'Al-Nassr ont tenu à franchir ce pas afin de soutenir le capitaine de l'équipe première, même si cela se fait au détriment de l'ancien entraîneur du club, Jorge Jesus, qui l'avait mené au sacre en championnat saoudien la saison dernière.

Pour rappel, Al-Nassr abordait le match contre Al-Diriyah en occupant la quatrième place au classement du championnat saoudien avec 16 points, à trois longueurs d'Al-Qadsiah, le leader, sachant qu'Al-Nassr a toutefois disputé un match de moins.