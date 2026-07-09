Après la « bataille du Azteca »… Le match Angleterre-Mexique sera-t-il rejoué à Wembley ?

Les passionnés de football ont de quoi se réjouir après le spectacle offert par l’édition 2026 de la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les sélections d’Angleterre et du Mexique ont offert l’un des scénarios les plus palpitants de l’épreuve, les « Three Lions », réduits à dix, s’imposant 3-2 pour rejoindre les quarts de finale.

Quelques jours après cette rencontre passionnante, le journal britannique « Daily Mail » a confirmé que la Fédération anglaise de football envisageait d’organiser un nouveau match contre le Mexique au stade de Wembley, dans un avenir proche.

Cette démarche s’inscrit dans le climat d’entente cordiale qui a prévalu pendant et après la rencontre, malgré la rivalité intense qui a opposé les deux formations et conduit à la première défaite des Mexicains au stade Azteca en Coupe du monde.

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, avait d’ailleurs exprimé sa gratitude envers la sélection mexicaine pour son hospitalité et son attitude, des propos confirmés par plusieurs joueurs.

Rappelons que les Three Lions sont toujours en lice et préparent déjà leur quart de finale face à la Norvège, laquelle a éliminé le Brésil en huitièmes.