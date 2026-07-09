Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Après la « bataille du Azteca »… Le match Angleterre-Mexique sera-t-il rejoué à Wembley ?

Norvège vs Angleterre
Norvège
Angleterre
Coupe du monde
Mexico
Norvège
Angleterre
É.-U.
Mexique

Les « Trois Lions » l’emportent d’une courte tête face aux locaux.

Les passionnés de football ont de quoi se réjouir après le spectacle offert par l’édition 2026 de la Coupe du monde, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les sélections d’Angleterre et du Mexique ont offert l’un des scénarios les plus palpitants de l’épreuve, les « Three Lions », réduits à dix, s’imposant 3-2 pour rejoindre les quarts de finale.

Quelques jours après cette rencontre passionnante, le journal britannique « Daily Mail » a confirmé que la Fédération anglaise de football envisageait d’organiser un nouveau match contre le Mexique au stade de Wembley, dans un avenir proche.

Cette démarche s’inscrit dans le climat d’entente cordiale qui a prévalu pendant et après la rencontre, malgré la rivalité intense qui a opposé les deux formations et conduit à la première défaite des Mexicains au stade Azteca en Coupe du monde.

L’Allemand Thomas Tuchel, sélectionneur des Three Lions, avait d’ailleurs exprimé sa gratitude envers la sélection mexicaine pour son hospitalité et son attitude, des propos confirmés par plusieurs joueurs.

Coupe du monde
Norvège crest
Norvège
NOR
Angleterre crest
Angleterre
ANG

Rappelons que les Three Lions sont toujours en lice et préparent déjà leur quart de finale face à la Norvège, laquelle a éliminé le Brésil en huitièmes.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google