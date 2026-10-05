Le club jordanien d'Al-Wehdat a annoncé, ce lundi, avoir officiellement engagé l'entraîneur égyptien Emad El-Nahhas pour diriger l'équipe au cours de la prochaine période, après le départ de Wissam Al-Bzour.

Le compte d'Al-Wehdat a indiqué, sur Instagram, que le club avait finalisé la signature des contrats avec le staff technique de l'équipe première dirigé par Emad El-Nahhas.

Emad El-Nahhas sera accompagné, à la tête de l'entraînement d'Al-Wehdat, de Mohamed Mohsen Abou Gharicha et d'Abdel Rahman Farouk, ainsi que de l'analyste de performance Ayman Mohamed.

Al-Wehdat a précisé que la première mission officielle d'Emad El-Nahhas consistera à diriger le club lors du match face à Al-Jazeera, vendredi prochain, au stade Roi Abdallah II de Quwaismeh.

Al-Wehdat a débuté son parcours dans le Championnat professionnel jordanien de manière décevante, n'ayant récolté que deux points en trois journées.

Emad El-Nahhas a déjà vécu plusieurs expériences d'entraîneur sur les terrains arabes, les plus notables avec Al-Zawraa en Irak, Al-Tahaddi en Libye et Al-Merreikh au Soudan, en plus de ses expériences en Égypte, les plus marquantes avec Al-Ahly, les Arab Contractors et Al-Masry.







