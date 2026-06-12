La Confédération asiatique de football (AFC) a infligé une sanction sévère au défenseur d’Al-Ittihad, Ahmed Sharahili, après son agression sur l’arbitre lors du quart de finale de la dernière Coupe de l’Asie face au club japonais de Machida.

Al-Ittihad avait été éliminé de la compétition après sa défaite 1-0 face à Machida, rencontre marquée par plusieurs décisions arbitrales controversées.

À la fin de la rencontre, le défenseur s’est rué vers l’arbitre et l’a bousculé avec violence, ce qui a valu au joueur d’être exclu immédiatement.

Lire aussi... Al-Mufarrij l'annonce : voici pourquoi le duo de l'Al-Ahly a été écarté de la Coupe du monde

La Confédération asiatique a infligé au défenseur une suspension de dix matchs lors de la prochaine édition de la Coupe de l’Asie des clubs, assortie d’une amende de 10 000 dollars.

Par conséquent, le défenseur manquera très probablement la majorité des rencontres de son équipe si celle-ci parvient à se qualifier pour la phase à élimination directe de l’édition 2024.

Al-Ittihad devrait passer par les tours de qualification après avoir terminé à la cinquième place du championnat Roshen la saison dernière.