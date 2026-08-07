La Supercoupe d'Espagne 2027 pourrait se dérouler en février prochain, la ville américaine de Miami arrivant en tête de la liste des villes candidates à l'organisation de la quarante-troisième édition du tournoi, tandis qu'Istanbul et le Qatar restent parmi les options envisagées.

Selon le quotidien espagnol « AS », la tenue du tournoi en Arabie saoudite semble écartée en raison de sa coïncidence avec la Coupe d'Asie, ce qui a poussé la Fédération espagnole à étudier plusieurs alternatives, en premier lieu Miami, aux côtés d'Istanbul, puis du Qatar.

La commission déléguée doit examiner jeudi prochain le lieu le plus approprié pour accueillir le tournoi, Miami étant l'option la plus probable, suivie d'Istanbul, tandis que le Qatar représente la troisième option.

Il convient de rappeler que la Supercoupe d'Espagne se déroule en dehors du territoire espagnol depuis 2018, à l'exception de l'édition 2021 en raison de la pandémie de coronavirus, celle-ci ayant eu lieu au Maroc, avant que le tournoi ne soit ensuite transféré en Arabie saoudite.

Miami avait déjà été proposée auparavant pour accueillir la Supercoupe d'Espagne féminine, mais Rafael Louzán, le président de la Fédération, avait écarté cette option après le refus de l'un des clubs participants.

Les quatre clubs participants, à savoir le FC Barcelone, le Real Madrid, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, ont été informés de toutes les étapes liées à l'organisation du tournoi.

Les rencontres se dérouleront selon le format du carré final, le vainqueur de la Coupe du Roi affrontant le vice-champion du championnat, dans un duel réunissant la Real Sociedad et le Real Madrid, tandis que l'autre match opposera le champion du championnat au finaliste de la Coupe du Roi, à savoir le FC Barcelone et l'Atlético Madrid.