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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

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Après l’euphorie néo-zélandaise, une crise inattendue frappe le camp des Pharaons

Égypte vs Iran
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É.-U.

Le staff technique de l’équipe nationale égyptienne a dû revoir ses plans à cause des mesures de sécurité américaines. Les autorités ont en effet refusé d’autoriser la délégation des « Pharaons » à séjourner à Seattle après son match contre la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Ibrahim Hassan, directeur des Pharaons, a confirmé dans un communiqué officiel de la Fédération égyptienne que le staff souhaitait rallier directement Vancouver (Canada) à Seattle (État de Washington) pour préserver la fraîcheur du groupe avant le match décisif contre l’Iran, programmé samedi à 6 h (heure du Caire).

Cette décision, motivée par des impératifs de sécurité, a contraint la délégation à revoir ses plans et à regagner Spokane, son camp de base officiel, afin d’y peaufiner les préparatifs en vue de cette rencontre décisive programmée lors de la troisième journée du groupe 7.

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Cette décision intervient après la victoire historique de l’Égypte sur la Nouvelle-Zélande (3-1), qui a offert aux Pharaons leur premier succès en phase finale de Coupe du monde depuis leur première participation en 1934.

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