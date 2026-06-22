Après l’euphorie néo-zélandaise, une crise inattendue frappe le camp des Pharaons

Le staff technique de l’équipe nationale égyptienne a dû revoir ses plans à cause des mesures de sécurité américaines. Les autorités ont en effet refusé d’autoriser la délégation des « Pharaons » à séjourner à Seattle après son match contre la Nouvelle-Zélande, dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Ibrahim Hassan, directeur des Pharaons, a confirmé dans un communiqué officiel de la Fédération égyptienne que le staff souhaitait rallier directement Vancouver (Canada) à Seattle (État de Washington) pour préserver la fraîcheur du groupe avant le match décisif contre l’Iran, programmé samedi à 6 h (heure du Caire).

Cette décision, motivée par des impératifs de sécurité, a contraint la délégation à revoir ses plans et à regagner Spokane, son camp de base officiel, afin d’y peaufiner les préparatifs en vue de cette rencontre décisive programmée lors de la troisième journée du groupe 7.

Cette décision intervient après la victoire historique de l’Égypte sur la Nouvelle-Zélande (3-1), qui a offert aux Pharaons leur premier succès en phase finale de Coupe du monde depuis leur première participation en 1934.