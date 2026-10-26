Le club brésilien de Bahia a condamné ce qu'il a qualifié d'« insulte verbale » que la star de Santos, Neymar, aurait adressée à son joueur Rodrigo Nestor, lors du match entre les deux équipes disputé samedi dans le cadre du championnat du Brésil.

Neymar, âgé de 34 ans, a été expulsé lors de la victoire de son équipe de Santos sur le score de 1-0 en championnat du Brésil, après avoir couvert sa bouche de sa main durant un accrochage verbal avec Nestor, et ce en vertu de la règle connue sous le nom de « règle Vinicius Junior ».

Neymar a reconnu avoir commis une erreur en couvrant sa bouche de sa main, mais il a nié avoir adressé le moindre commentaire à Nestor, accusant le milieu de terrain d'avoir commis « l'une des plus sales combines du football ».

Bahia a déclaré, dans un communiqué officiel : « Le club de Bahia réprouve et condamne l'insulte verbale dont a été victime notre joueur Nestor lors du match de samedi face à Santos. Grâce à son histoire jalonnée de succès sur le terrain et à son engagement constant pour les causes sociales en dehors, Bahia a forgé une identité qui fait la fierté de ses supporters et est devenu un modèle à suivre dans le football. »

Il a ajouté : « Le respect d'autrui et le sens des responsabilités font partie de ces valeurs, et ils resteront ancrés dans nos principes. Nos supporters, connus pour leur passion et leur histoire, méritent le respect. »

Après le match, Nestor a affirmé aux journalistes que ce que lui avait dit Neymar était « un comportement témoignant d'un très grand manque de respect, que ce soit envers moi personnellement ou envers le maillot de Bahia ».

Bahia a précisé que Neymar, meilleur buteur de l'histoire de la sélection du Brésil, devrait offrir un meilleur exemple aux autres.

Le communiqué poursuit : « Parmi les millions de supporters affiliés à Bahia, surnommé le Tricolore, il y a aussi de nombreux enfants qui admirent un grand nombre de joueurs et de champions et les prennent pour modèles. C'est pourquoi nous espérons que les personnalités publiques prendront conscience de la responsabilité qui découle de leurs paroles et du modèle qu'elles offrent aux autres. »

De son côté, Duda Vargão, entraîneur des gardiens de but de Bahia, a déclaré qu'il avait perdu tout respect pour Neymar depuis l'incident, qualifiant la star de Santos de « gâtée, arrogante et prétentieuse ».

Vargão a publié dimanche sur son compte Instagram : « Hier a été un jour où j'ai perdu tout mon respect pour un grand joueur, rien de plus. Personne ne m'a raconté ce qui s'est passé, je n'ai pas regardé de reportage sur l'incident, je l'ai vu de mes propres yeux ! J'ai constaté de mes yeux à quel point Neymar est gâté, imbu de lui-même et arrogant, et comment il se croit au-dessus du bien et du mal, tandis que tout le monde autour de lui le défend. Il a fait preuve d'un manque de respect envers Rogério Ceni, l'entraîneur de Bahia, envers Rodrigo Nestor et envers notre institution. »