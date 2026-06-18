Après l’échec de son transfert à l’étranger, Kaj Sierhuis s’engagera finalement en Eredivisie

Kaj Sierhuis devrait s’engager prochainement avec le NEC, d’après le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin. L’attaquant de 28 ans est libre de tout contrat depuis son départ du Fortuna Sittard.

Né à Athènes, l’attaquant semblait destiné à poursuivre sa carrière à Chypre, mais ce transfert lucratif a échoué in extremis.

L’ancien jeune prodige de l’Ajax a alors réouvert les discussions avec le club néerlandais.

Les deux parties sont sur le point de finaliser l’accord concernant son contrat. Les raisons précises de l’échec de son départ à Chypre demeurent inconnues.

Auteur de 15 buts la saison passée sous les couleurs du Fortuna Sittard, l’avant-centre, qui possède un excellent sens du but, a inscrit 13 réalisations et délivré 2 passes décisives.

Il a inscrit treize buts et délivré deux passes décisives. Selon Transfermarkt, l’ancien international espoir est valorisé à 1,8 million d’euros.

Avant de s’engager avec le club limbourgeois, l’attaquant avait déjà porté les couleurs de l’Ajax, du FC Groningen, du Stade de Reims et d’Heracles Almelo.