Après l'attaque de Tuchel, Palmer de retour face à Bournemouth ?

Cole Palmer est désormais suffisamment rétabli pour débuter la rencontre de son équipe de Chelsea en Premier League anglaise face à Bournemouth samedi prochain, à l'occasion de la sixième journée du championnat.

L'attaquant de 24 ans semble avoir surmonté ses problèmes liés à sa blessure, lui qui a réalisé un début de saison tonitruant, inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives avec Chelsea.

La saison dernière avait été particulièrement frustrante pour Palmer, un mélange de méforme et de condition physique insuffisante ayant finalement conduit à son exclusion de la liste de l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du monde.

Et si Palmer avait été appelé dans la liste de Thomas Tuchel pour les derniers matches de Ligue des nations de l'équipe des Three Lions, il avait par la suite pris la décision de se retirer de la sélection en raison d'un léger problème musculaire.

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Ces derniers jours, Tuchel a fait savoir qu'il n'était pas satisfait du forfait de Palmer, déclarant aux journalistes : « C'est une occasion manquée. Il laisse passer beaucoup d'occasions. »

Selon le journal « The Sun », Palmer a surmonté son contretemps et il est « sur le point d'être prêt » pour le match de Chelsea face à Bournemouth samedi, après avoir effectué des séances d'entraînement individuelles avec un préparateur physique spécialisé lors de son séjour dans la région des Caraïbes.

Tous les « indicateurs » laisseraient entendre que Palmer sera disponible à Stamford Bridge, le rapport ajoutant qu'Enzo Maresca espère recevoir de bonnes nouvelles concernant certaines autres blessures qui planent autour de Chelsea.

Chelsea occupe la dixième place au classement de la Premier League anglaise, n'ayant récolté que sept points lors de ses cinq premières rencontres face à Fulham, Brighton, Arsenal, Hull et Brentford.



