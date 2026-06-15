« Après l’Ajax, le PSV s’intéresse également à Gérone et aurait jeté son dévolu sur un défenseur »

Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le PSV Eindhoven s’intéresse de près au défenseur de Gérone, Arnau Martínez. Le club néerlandais n’est toutefois pas seul sur ce dossier.

Selon l’expert, le défenseur devrait quitter le club catalan fraîchement relégué, activant une clause libératoire de huit millions d’euros inscrite dans son contrat.

Le Real Betis et Fulham suivent aussi le dossier. À Craven Cottage, il pourrait d’ailleurs croiser l’ancien Ajaccien Kenny Tete, qui a prolongé son contrat l’été dernier.

Polyvalent, il peut jouer arrière droit ou défenseur central. Cette saison, il a disputé 35 matchs, marqué deux buts et délivré trois passes décisives, portant même le brassard de capitaine.

Formé en partie au FC Barcelone, il défend les couleurs de Gérone depuis la saison 2018-2019.

Longtemps international de jeunes, il a porté les couleurs de l’Espagne chez les U19 puis les U21, faisant ses débuts dans cette dernière catégorie en 2022, sous les ordres de l’actuel sélectionneur Luis de la Fuente.