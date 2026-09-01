Après l'affaire de la « trahison » avec Enrique, la Corée du Sud ouvre ses portes à Moreno

La Fédération sud-coréenne de football a annoncé la nomination de l'Espagnol Robert Moreno, âgé de 48 ans, au poste de nouveau sélectionneur de l'équipe nationale, devenant ainsi le premier entraîneur espagnol à diriger la Corée du Sud, une nouvelle expérience pour le technicien catalan sur la scène internationale.

La nomination de Moreno intervient après le départ de Hong Myung-bo de son poste, à la suite des performances décevantes de la sélection sud-coréenne lors de la Coupe du monde 2016, qui s'était achevée par une élimination dès la phase de groupes, avant qu'une recherche ne soit lancée pour trouver un nouvel entraîneur capable de mener l'équipe lors de la prochaine étape.

La Fédération sud-coréenne compte offrir à Moreno l'occasion de faire connaissance avec les joueurs et de mettre en œuvre ses idées lors d'une série de matches amicaux à l'automne, sa mission débutant officiellement en septembre avec les rencontres face à l'Équateur et l'Uruguay.

La sélection coréenne disputera deux matches amicaux supplémentaires en octobre face au Venezuela et à l'Ouzbékistan, avec la possibilité de disputer d'autres rencontres au cours du mois de novembre, ces confrontations constituant une période d'évaluation initiale pour le technicien espagnol.

Si les résultats et les performances atteignent le niveau requis durant cette phase, la Fédération sud-coréenne étudie la possibilité de prolonger le contrat de Moreno et de lui offrir la chance de diriger la sélection lors de la Coupe d'Asie, prévue début 2027 en Arabie saoudite.

Ce passage vers le football asiatique représente un nouveau défi international pour Moreno, qui avait déjà dirigé la sélection espagnole par intérim en 2019, lorsqu'il avait remplacé Luis Enrique, qui s'était éloigné de son poste pour des raisons personnelles.

Mais le nom de Moreno s'accompagne d'une histoire controversée qui remonte à 2019, lorsqu'il était le numéro deux du staff technique d'Enrique avec la sélection espagnole.

Enrique avait été contraint de s'éloigner de la sélection en juin de cette année-là en raison de la maladie de sa fille Xana, décédée par la suite en août à l'âge de neuf ans, laissant à Moreno la direction par intérim et menant l'équipe à la qualification pour l'Euro 2020.

Moreno avait dans un premier temps assuré qu'il se retirerait si Enrique décidait de revenir, mais la relation entre les deux hommes a connu un tournant lors d'une réunion qui les a réunis en septembre 2019.

Selon le récit d'Enrique, Moreno lui aurait fait part de son souhait de diriger l'Espagne durant l'Euro, avant de reprendre son rôle d'adjoint après la compétition.

Enrique a considéré cette attitude comme une « déloyauté », affirmant qu'il ne souhaitait plus voir Moreno faire partie de son staff technique, et a décrit son ambition à ce moment-là comme ayant dépassé les limites acceptables pour une personne qui avait été son adjoint et son ami pendant des années.

Après avoir quitté la sélection espagnole, Moreno a vécu des expériences sur les bancs de Monaco, de Grenade et du Sotchi russe, avant d'obtenir aujourd'hui une nouvelle occasion de diriger une sélection nationale, mais cette fois sur le continent asiatique.