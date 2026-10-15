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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Après Koman et Simakan : une nouvelle blessure frappe les rangs d'Al-Nassr

Al Nasr FC vs Neom SC
Al Nasr FC
Neom SC
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Nouveau coup dur pour le Zamalek

Les blessures ont continué de frapper les rangs du club saoudien d'Al-Nassr, après sa dernière victoire face aux Ouzbeks du Navbahor en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Nassr s'est imposé 3-1 face à Navbahor, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes lundi dernier, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de championnat de la compétition asiatique.

Ce match a été marqué par les blessures des Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan, ce qui a entraîné leur absence lors des entraînements collectifs effectués par le club de la capitale hier, mercredi.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué qu'un troisième joueur avait manqué les entraînements, à savoir le jeune Rakan Al-Ghamdi, dont le retour aux séances collectives était prévu aujourd'hui, jeudi.

Le journal a précisé que le joueur de 21 ans a ressenti de nouvelles douleurs à l'endroit de sa blessure au genou, ce qui a entraîné le report de son retour au début du mois de novembre prochain.

Al-Ghamdi avait fortement attiré l'attention lors de son apparition avec l'équipe première d'Al-Nassr, à l'occasion de la défaite face aux Émiratis d'Al-Aïn sur le score de 4-0, lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Rappelons qu'Al-Nassr se prépare à affronter Neom, mardi prochain, au stade Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

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