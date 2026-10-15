Après Koman et Simakan : une nouvelle blessure frappe les rangs d'Al-Nassr

Les blessures ont continué de frapper les rangs du club saoudien d'Al-Nassr, après sa dernière victoire face aux Ouzbeks du Navbahor en Ligue des champions d'Asie Elite.

Al-Nassr s'est imposé 3-1 face à Navbahor, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes lundi dernier, à l'occasion de la deuxième journée de la phase de championnat de la compétition asiatique.

Ce match a été marqué par les blessures des Français Kingsley Coman et Mohamed Simakan, ce qui a entraîné leur absence lors des entraînements collectifs effectués par le club de la capitale hier, mercredi.

Le journal saoudien Arriyadiyah a indiqué qu'un troisième joueur avait manqué les entraînements, à savoir le jeune Rakan Al-Ghamdi, dont le retour aux séances collectives était prévu aujourd'hui, jeudi.

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Le journal a précisé que le joueur de 21 ans a ressenti de nouvelles douleurs à l'endroit de sa blessure au genou, ce qui a entraîné le report de son retour au début du mois de novembre prochain.

Al-Ghamdi avait fortement attiré l'attention lors de son apparition avec l'équipe première d'Al-Nassr, à l'occasion de la défaite face aux Émiratis d'Al-Aïn sur le score de 4-0, lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Asie Elite.

Rappelons qu'Al-Nassr se prépare à affronter Neom, mardi prochain, au stade Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne, lors de la dixième journée de la Roshn Saudi League.