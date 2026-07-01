L'Argentin Marcelo Bielsa a présenté sa démission de son poste de sélectionneur de l'Uruguay après l'élimination de la « Celeste » dès le premier tour de la Coupe du monde 2026. Cette sortie prématurée met un point final à un mandat tumultueux, marqué par controverses et divisions au sein de la sélection, malgré les grands espoirs suscités par sa nomination il y a près de quatre ans.

L’Uruguay a terminé à la troisième place du groupe H avec deux points, récoltés grâce à deux matches nuls contre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert, et une défaite face à l’Espagne.

Cette décision survient quelques heures après celle de son homologue néerlandais Ronald Koeman, limogé après l’élimination des « Oranje » en seizièmes de finale face au Maroc.

Bielsa devient ainsi le cinquième sélectionneur à quitter son poste après l’élimination de son équipe, après Koeman, Hong Myung-bo (Corée du Sud), Miroslav Kubík (République tchèque) et Steve Clarke (Écosse).

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Lors d’une conférence de presse organisée à son retour en Uruguay, l’entraîneur a confirmé que son départ intervenait après l’échec de l’équipe à atteindre ses objectifs, reconnaissant que les performances n’avaient pas été à la hauteur des attentes des supporters.

L’entraîneur argentin a confié au journal espagnol AS : « Cette fin est extrêmement douloureuse, en raison des rêves que je m’étais forgés et de la manière dont cette expérience s’est terminée. Je ressens une grande déception car nous avons déçu les supporters, et je ne peux pas justifier le fait que nous n’ayons obtenu que deux points sur neuf lors de la phase de groupes. »

Il a ajouté : « Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir, moi, mon staff technique et les joueurs, mais la gestion des ressources dont nous disposions n’a pas suffi pour obtenir les résultats escomptés. Même si j’avais emprunté des voies différentes, je ne pense pas que les résultats auraient été différents. »

Il a toutefois exclu toute responsabilité de la Fédération uruguayenne, affirmant avoir disposé de toutes les ressources nécessaires durant son mandat.

« J’ai bénéficié du soutien total de la fédération, la structure organisationnelle mise à ma disposition était parfaite, et j’ai toujours senti le soutien des supporters. Je n’ai donc aucune raison de me plaindre des conditions dans lesquelles j’ai travaillé. »

Son mandat a été émaillé de crises, notamment l’écartement de plusieurs stars historiques comme Luis Suárez et Edinson Cavani, ainsi que des désaccords avec certains joueurs au sujet des méthodes d’entraînement et des réunions techniques.

Il a par ailleurs confirmé que les joueurs avaient sollicité une réduction des réunions techniques et une adaptation des méthodes d’entraînement, précisant avoir accepté ces demandes pour préserver la cohésion du groupe.

Il a expliqué : « Les joueurs ont demandé de s’entraîner en groupe plutôt qu’en sous-groupes et de réduire le nombre de réunions techniques. J’ai accepté, car refuser aurait, selon moi, créé une fracture dans l’équipe. »

Bielsa a par ailleurs démenti tout conflit avec le milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, malgré les rumeurs de tension pendant la compétition.

« Je n’ai eu aucun problème avec Valverde. En réalité, je n’ai fait plus de concessions à aucun joueur qu’à lui, car il le mérite. Il s’est toujours montré coopératif et prêt à jouer à n’importe quel poste que je lui demandais. »

Il a par ailleurs refusé de faire porter à ses joueurs la responsabilité de l’élimination, assurant qu’ils avaient respecté ses consignes jusqu’au bout et que l’équipe méritait de meilleurs résultats que ceux obtenus sur le terrain.

Il a conclu : « Le football est fait d’erreurs, et cette fois-ci, nous en avons payé le prix. Je suis attristé par ce qu’ont vécu les supporters uruguayens, mais je pars convaincu que les joueurs ont donné tout ce qu’ils avaient et que nous avons fait l’impossible pour réussir. »