Après douze ans passés au club, le talentueux Nick Verschuren quitte définitivement l’Ajax

Nick Verschuren (21 ans) s’engage pour quatre saisons avec le Sparta Rotterdam, ont officialisé mardi matin le club néerlandais et l’Ajax via leurs canaux respectifs.

Sur le site officiel du club, le directeur technique Gerard Nijkamp se réjouit de cette arrivée : « Avec Nick, nous accueillons un défenseur très talentueux, qui a encore toute la marge de progression nécessaire pour continuer à se développer comme footballeur. C’est pourquoi nous l’engageons d’emblée pour quatre ans. »

« Parallèlement, Nick compte déjà trois saisons chez les professionnels et a montré l’année dernière, au FC Volendam, qu’il pouvait s’imposer en Eredivisie. Nous sommes impatients de le voir progresser et de faire de lui un défenseur encore meilleur au cours des prochaines années », conclut le dirigeant, satisfait.

Selon De Telegraaf, Ajax percevra un montant ferme de 800 000 euros, pouvant atteindre 1 million d’euros.

Par ailleurs, le club amstellodamois a négocié un pourcentage sur une éventuelle revente. Verschuren était encore sous contrat à la Johan Cruijff ArenA jusqu’en milieu d’année 2028.

Formé au club, il n’a toutefois jamais été aligné avec l’équipe première.

Il a disputé cinquante matchs avec Jong Ajax et a brillé la saison dernière sous forme de prêt à Volendam.