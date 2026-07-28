Le Portugais Jorge Jesus, ancien entraîneur d'Al-Nassr, est de retour au club saoudien après une absence d'environ deux mois.

Jesus avait quitté le banc d'Al-Nassr à la fin de la saison dernière pour prendre en main la sélection du Portugal, succédant à l'Espagnol Roberto Martinez, tandis que l'Australien Ange Postecoglou lui a succédé à Al-Nassr.

Le club d'Al-Nassr a publié, via son compte officiel sur le réseau « X », des photos de l'entraîneur portugais en visite au camp de l'équipe saoudienne dans la capitale portugaise, Lisbonne.

Jesus a échangé des plaisanteries avec plusieurs joueurs du club de la capitale, à l'image du défenseur espagnol Iñigo Martinez, du gardien brésilien Bento, du milieu de terrain Abdullah Al-Khaibari, ainsi que de l'attaquant Abdullah Al-Hamdan.

Il convient de rappeler que l'actuel sélectionneur du Portugal a mené Al-Nassr au sacre en Roshn Saudi League après sept ans d'attente, en plus d'une qualification pour la finale de l'AFC Champions League Two 2, avant la défaite face aux Japonais du Gamba Osaka.