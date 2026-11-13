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Le travail de l'Italien Roberto Mancini, ancien sélectionneur de l'équipe nationale saoudienne, commence à porter ses fruits au sein de l'Arabie saoudite, près de deux ans après son départ.

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L'équipe nationale d'Arabie saoudite a affronté son homologue de Corée du Sud ce vendredi, sur la pelouse du stade Jassim bin Hamad dans la capitale qatarienne Doha, lors de son premier match amical pendant la trêve internationale actuelle en vue des prochaines échéances.

Marwan Al-Sahafi, l'ailier d'Al-Ittihad, a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la première minute du temps additionnel de la première mi-temps.

Al-Sahafi a inscrit ce but de belle manière, recevant une passe en profondeur parfaitement ajustée d'Abdullah Al-Hamdan, l'attaquant d'Al-Nassr, avant de dribbler le gardien de la Corée du Sud et de déposer le ballon dans les filets vides.

Ce but était le premier que Marwan Al-Sahafi inscrivait dans sa carrière internationale avec l'équipe d'Arabie saoudite, bien qu'il dispute son 17e match avec elle.

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Al-Sahafi avait rejoint la sélection saoudienne pour la première fois en juin 2024, sous la direction de l'entraîneur italien Roberto Mancini, alors qu'il n'était âgé que de 20 ans, lui qui faisait partie des jeunes talents en pleine ascension au sein du club d'Al-Ittihad.

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Mancini avait offert à l'ailier saoudien l'occasion de participer lors de la victoire sur le Pakistan sur le score de trois buts à zéro, dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026. Il avait ensuite entamé une expérience professionnelle au Beerschot belge sous forme de prêt, avant de revenir chez les « Tigres » lors du dernier mercato estival.

Marwan Al-Sahafi excelle principalement dans le rôle d'ailier droit, en plus de sa capacité à évoluer sur le flanc gauche, ce côté-là même d'où il est parti avant d'inscrire son but dans les cages de la Corée du Sud.

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À noter que ce match était le 19e opposant les sélections d'Arabie saoudite et de Corée du Sud, aux niveaux amical et officiel, depuis leur toute première rencontre en 1980.

Lors des 18 matches précédents, l'équipe d'Arabie saoudite a signé 5 victoires, contre 6 matches remportés par la sélection coréenne, tandis que le match nul s'est imposé lors de 7 autres rencontres.

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Toutefois, la dernière victoire saoudienne remonte à 21 ans, plus précisément en 2005, lorsqu'elle avait battu son homologue de Corée du Sud à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0 dans les qualifications pour la Coupe du monde 2006.

Depuis, les deux sélections ont disputé 6 matches, sans que l'Arabie saoudite ne parvienne à en remporter un seul, la sélection coréenne ayant réussi à gagner deux matches, tandis que 4 rencontres se sont soldées par un match nul.

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Au niveau amical, les deux sélections disputent leur septième match l'une contre l'autre, cette série ayant débuté en 1980. L'avantage est allé à la sélection coréenne à deux reprises, contre une unique victoire saoudienne, tandis que 3 matches se sont achevés sur un match nul.

La victoire la plus marquante de la sélection saoudienne sur son homologue coréenne remonte à la demi-finale de la Coupe d'Asie des nations 2000, lorsque Talal Al-Meshal avait inscrit les deux buts de la victoire sur le score de 2-1.

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Quant au dernier match, il avait eu lieu en huitièmes de finale de la Coupe d'Asie des nations 2023, lorsqu'il s'était terminé dans le temps réglementaire sur un match nul de 1-1, avant que la sélection coréenne ne parvienne à se qualifier pour les quarts de finale aux tirs au but.

À noter que la sélection saoudienne disputera un nouveau match amical dans son stage actuel à Doha, la capitale qatarienne, après la Corée du Sud, en affrontant la sélection d'Ouzbékistan mardi prochain.