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Le club saoudien d'Al-Nassr a perdu une nouvelle star étrangère avant son match très attendu contre Al-Hazem en Roshn Saudi League, après son ailier français Kingsley Coman.

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Al-Nassr se déplace demain, samedi, sur la pelouse d'Al-Hazem, au stade de la King Abdullah Sport City de Buraydah, pour le compte de la 13e journée de Roshn Saudi League.

Selon le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », l'Australien Ange Postecoglou, entraîneur d'Al-Nassr, a décidé d'écarter son défenseur français Mohamed Simakan du groupe pour cette rencontre, sur recommandation du staff médical.

Bien que Simakan ait pris part aux dernières séances d'entraînement collectif d'Al-Nassr, le staff médical a préféré le ménager afin d'éviter une surcharge ou une rechute de la blessure dont il souffrait ces derniers temps.

Simakan s'était blessé lors de la victoire 3-1 contre l'équipe ouzbèke de Neftchi, en octobre dernier, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

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En raison de cette blessure, le défenseur français avait manqué les matchs d'Al-Nassr contre Neom et Al-Faisaly, lors des 10e et 11e journées de Roshn Saudi League, ainsi que celui face aux Ouzbeks de Pakhtakor lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

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Simakan avait ensuite retrouvé les terrains avec Al-Nassr lors des 3 derniers matchs, à savoir contre Al-Kholood et Al-Ahli lors des 12e et 9e journées de Roshn Saudi League, et contre les Qataris d'Al-Sadd lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite.

Le staff médical a donc préféré ne pas surcharger l'ancien défenseur de Leipzig et le laisser au repos pour le match contre Al-Hazem, d'autant que les défenseurs Abdulelah Al-Amri, saoudien, et Iñigo Martínez, espagnol, sont prêts à protéger les buts d'Al-Nassr.

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Simakan ne sera pas le premier absent d'Al-Nassr pour ce choc face à Al-Hazem, puisque son compatriote Kingsley Coman l'a précédé, après la blessure subie lors de la victoire 2-1 contre Al-Sadd , mardi dernier, dans la compétition asiatique.

Après seulement 3 minutes de jeu, Coman s'est effondré à la suite d'un contact avec un joueur d'Al-Sadd, avant de quitter la pelouse blessé, remplacé par l'attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan.

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L'ailier français a passé des examens médicaux et des radiographies, qui ont révélé une déchirure aux ischio-jambiers, ce qui implique une période de soins et de rééducation pouvant aller jusqu'à 28 jours.

Coman manquera ainsi 3 matchs importants que le club de la capitale disputera prochainement, le principal étant celui contre Al-Qadsiah, vendredi prochain, à l'Al-Awwal Park, pour la 14e journée de Roshn Saudi League.

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Par ailleurs, Coman sera absent pour le match contre Al-Hazem, demain samedi, lors de la 13e journée de Roshn Saudi League, ainsi que pour la rencontre face aux Qataris d'Al-Gharafa, mardi en huit, lors de la 6e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Elite pour la zone Ouest.

En revanche, l'ancienne star du Bayern Munich devrait faire son retour à la compétition le 12 décembre prochain, lorsque Al-Nassr recevra Al-Shabab à l'Al-Awwal Park, lors de la 15e journée de Roshn Saudi League.

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L'ailier français n'a disputé que 9 matchs avec Al-Nassr depuis le début de la saison, au cours desquels il n'a inscrit qu'un seul but, sans délivrer la moindre passe décisive.