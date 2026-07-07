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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Après ces « erreurs flagrantes », l’Égypte réagit d’urgence à l’arbitrage du match contre l’Argentine

Argentine vs Égypte
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É.-U.

La rencontre a été marquée par une vive polémique arbitrale, suscitée par les décisions de Litxer.

Selon la presse égyptienne, la Fédération égyptienne de football a déposé une plainte officielle auprès de la FIFA contre l’arbitre français François Litxer, qui a dirigé le match contre l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026.

La rencontre, disputée mardi à Atlanta, a donné lieu à une vive polémique arbitrale : un but égyptien a été annulé tandis qu’un autre a été accordé à l’Argentine, suscitant des doutes sur un penalty réclamé par Mohamed Salah.

Menée 2-0, l’Égypte a finalement laissé filer une qualification historique en quarts de finale, s’inclinant 2-3 face au tenant du titre.

Le journaliste égyptien Ahmed Abdel Basset a confirmé sur son compte Facebook que la Fédération égyptienne de football a saisi la FIFA, dans une démarche officielle et urgente, pour réclamer l’ouverture d’une enquête sur l’arbitre français et son équipe vidéo, ainsi que leur exclusion du tournoi.

Il a précisé que « le président de la fédération, Hani Abou Rida, a déposé une plainte auprès de la FIFA, suite aux graves erreurs d’arbitrage commises par l’équipe arbitrale et à son double standard ».

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Selon la même source, Abu Rida a demandé l’ouverture d’une enquête sur l’équipe d’arbitrage vidéo en raison d’erreurs flagrantes et de son refus obstiné de revoir certaines séquences.

Il a par ailleurs réclamé l’exclusion de l’arbitre et de son équipe de la Coupe du monde si l’enquête confirme une discrimination à l’encontre de la sélection égyptienne, cause directe de sa défaite et de son élimination.

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