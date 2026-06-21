Après ce scandale historique, la Fédération tunisienne tient une réunion d’urgence

La Fédération tunisienne de football tiendra une réunion d’urgence dimanche soir au siège des « Aigles de Carthage » au Mexique, afin d’examiner les conséquences de l’élimination précoce de la Coupe du monde 2026, suite à deux lourdes défaites contre la Suède (5-1) et le Japon (0-4).

Selon la radio tunisienne Mosaïque, cette rencontre se tient sous la pression croissante des supporters, qui demandent la démission du président de la FTF, Moez Nasser, et de son bureau, tenus pour responsables d’une série d’échecs qui touche le football tunisien.

Les Aigles de Carthage avaient d’abord sombré 5-1 face à la Suède lors de la première journée, avant d’encasser un nouveau revers, plus sévère encore, 0-4 contre le Japon deux jours plus tard, synonyme d’élimination immédiate sans le moindre point au compteur.

Si les détails des décisions restent confidentiels, les observateurs anticipent des mesures fortes pour répondre à la colère des supporters, qui réclament un renouvellement complet de la Fédération et un plan de réforme ambitieux afin de sauver le football tunisien.

Élu en janvier 2025, Al-Nasser assume la responsabilité de trois échecs consécutifs : une élimination précoce de la Coupe des pays arabes 2025, une sortie en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, puis ce départ humiliant du Mondial 2026 après seulement deux journées, la pire performance de l’histoire des « Aigles de Carthage ».